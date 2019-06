Aunque la admiraba profundamente, Wonder nunca había tenido la posibilidad de conocer personalmente a Beatriz. Pero, cuando se enteró de su pedido, no lo dudó ni un instante. "Me llamó Adriana y me dijo: 'Marce, necesito hablar con vos y es urgente'. Entonces me explicó que tenía un pedido desde hacía meses de su amiga. Me dijo que la estaba cuidando porque ya estaba muy grave. Y que, cuando había fallecido Aretha, en agosto de 2018, había visto el tributo que le había hecho Ariana Grande y después de ver mi video cantando el mismo tema, ella le había dicho que quería que yo cantara en su funeral. Me emocioné mucho cuando me lo contó y, obviamente, me puse a disposición", explicó la cantante.