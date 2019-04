Sin embargo, apuntó duramente contra el kirchnerismo y mencionó que cuando Cristina Kirchner era presidente, la AFIP le hizo un juicio que, finalmente, ganó la conductora. "Fue espantoso lo que hicieron. Por supuesto que era ridículo y absurdo. Fue algo personal. Es bravísimo que haya pasado. No creo que haya muchos presidentes que desde el poder hagan vendettas personales". Susana recordó las cadenas nacionales, criticando que "no comunicaba nada aunque hablaba muy bien". En cuanto a la grieta, Giménez deslizó: "Yo no lo acepto. Tengo gente muy cercana a mí donde trabajo que piensa de otra manera y está todo bien. Mi pensamiento no va a cambiar porque otro me diga lo contrario".