"La semana que viene – dice Paloma Fort – voy a viajar a Madrid para verla, para ver si me permiten verla. Hoy me enteré porque una de las señoras que la cuidaba me contactó. Dice que hace tres años ella fue a verla, la señora que la cuidaba le abrió la puerta, y la agarró del brazo y le cerró la puerta en la cara, esto hablando de la propia Aschira", relató.