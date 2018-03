"A mi vieja. Bueno, a mis nenas también, porque me siguen desde que soy un muchacho, desde que tengo 16 años. Yo creo que la mujer es un ser extraordinario, es un ser que cuando uno piensa que la conoció después te sale con algo nuevo y no, te das cuenta que no la conocías. Vos sabés Teté que a mis shows vienen muchas mujeres, yo adelgazo dos kilos por presentación más o menos y yo las miro a los ojos a todas, y yo me pregunto ¿qué quieren, qué sueños tienen, qué deseos? Me parece alucinante", le responde el Sandro de sus comienzos, una maravillosa composición de Agustín Sullivan.