"Yo también, cuando estoy medio mamado, hago cagadas -reconoció Albertito-. No me voy a tirar por el balcón, pero sí me siento. Me gusta… Tengo una manía: me siento y me engancho con los pies. Pero por ahí… medio mamado… te desenganchaste, no te diste cuenta, y se te fue el cuerpo".