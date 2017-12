"Yo no soy ejemplo de nada, yo hoy no quise dar notas ni nada porque me parece que yo tengo tres horas de radio a la mañana y tengo este espacio acá. Yo lo único que quiero es que esto no nos parezca normal, que una puede decir no, no quiero, no me gusta y pedir ayuda. Simplemente soy una mujer que va a comer con unas amigas y que vive una situación como vive cualquier otra mujer, como cuando te tocan el culo, como cuando vas a un bar y te agarran la mano. A mí lo que me parece importante es que esto no sea lo normal, que todas las personas tenemos el derecho de decir no me molestes y no me toques, porque aunque yo esté en cu… por la calle es mi culo y yo hago lo que quiero con él", remarcó, para luego referirse a si no pensó en llamar a la policía en ningún momento.