"Como todos saben, estamos ya sin Santo. Ayer fue su último día de Telenoche", dijo, en primera instancia, la periodista que luego se refirió a la personalidad del conductor. "No sé si lo saben todos, pero tiene esa cara seria que esconde un tipo muy sensible, con mucha sensibilidad que no quiso enfrentar la cámara en una despedida", explicó.