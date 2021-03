Murió el reconocido astrólogo Horangel

Falleció Horacio Germán Tirigall, el astrólogo conocido como Horangel. Tenía 93 años

Este viernes por la tarde el astrólogo Horacio Germán Tirigall, más conocido como Horangel, falleció a los 93 años. Había nacido el 28 de diciembre de 1927 en San Isidro y desde hacía diez años vivía en un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Su muerte se produjo a las 16 horas del viernes , tras haber sufrido una infección urinaria. Esta mañana, y dado su cuadro irreversible, recibió la unción de los enfermos.

Horangel fue uno de los astrólogos más reconocidos de la Argentina. A lo largo de su prolongada carrera predijo varios acontecimientos relevantes ocurridos en el mundo, como el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy y también la muerte de Lady Di, en 1997.

Desde 1963 publicó cada año su libro Predicciones Astrológicas con el que vendió más de 30 millones de ejemplares en sus 46 ediciones. En 2019 fue la última versión que publicó.

“Mis predicciones se basan sobre el estudio y el cálculo puros. Más técnicamente, podríamos llamarlos previmetría: una ciencia ancestral que, a través del estudio de la geografía, la estadística y muchas otras disciplinas, se utiliza para anticipar sucesos a partir de la historia”, explicó en diferentes entrevistas para quienes querían entender cómo realizaba la actividad que lo hizo célebre.

En una entrevista con Infobae, realizada en 2008, Horangel se sinceró al asegurar que “el que tiene verdadero amor, vence todas las diferencias entre los signos”. Si bien reconoció que “los de los mismos elementos son los que mejor ‘combinan’” remarcó que “una cosa es pretender una relación armónica cósmica y otra llevarlo al terreno de creer que el goce mayor depende de que uno se case con un signo u otro y que por eso una relación va a triunfar o no”.

”Hay gente que triunfó en la vida sentimental y que eran de signos opuestos”, aseguró y para probar su punto, dio un ejemplo íntimo: la historia de sus propios padres: “Mi madre era de Leo y mi padre de Acuario, más desparejo imposible, pero se casaron y fueron felices durante 60 años y tuvieron 12 hijos”.

Según él, sus padres son el mejor ejemplo que encontró para demostrar que “nada es absoluto en esta ciencia”. “La mujer de Leo siempre sufre las ‘inestabilidades’ del acuariano porque toda la seguridad que ella necesita se contradice con la necesidad de ‘aire’ de su hombre”, describió, a la vez en que subrayó que “un amor verdadero e intenso derroca todas las incompatibilidades”.

”La gente que se juega la vida sentimental sobre la base de los astros y no por el amor no sabe lo que está haciendo”, dijo Horangel y luego cerró: “ Hay que tener cuidado con jugarse por los signos , por lo único que hay que jugarse es por el amor y saber identificar si el otro lo ama; si eso está claro, ahí no hay que temerle a los signos en cuadratura, en oposición ni nada”.

En marzo de 2009, Horangel dijo estar pasando por “uno de los peores momentos de mi vida”, en referencia al fallecimiento de Ángela Groba, su mujer y compañera de toda la vida, además de co-autora de sus publicaciones. “No tengo otra forma de disfrute verdadero que estar con mi mujer, cosa que se ha vuelto en algo obsesivo”, definió Horangel el vínculo que tenía con Groba.

