Las fotos del debut de El Dipy como piloto de Top Race: “Fui uno de los más rápidos de la pista”

Durante la cuarentena, David Adrián Martínez -más conocido como El Dipy- cobró notable relevancia por dos cuestiones. En primer lugar, por su música: algunas de sus canciones llegaron a los vestuarios de los grandes equipos de Europa, magnificando su popularidad a niveles impensados. Y en segundo lugar, por sus declaraciones sobre política, que han tenido mucha repercusión entre sus seguidores y los televidentes de los programas que visita.

Ahora bien, este fin de semana, El Dipy sorprendió por una actividad que nada tiene que ver con la música ni la política, pero que también lo apasiona: el automovilismo. Después del regreso del Súper TC2000 y el Turismo Carretera, tras seis meses de inactividad, el Top Race hizo su reaparición, con el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires como escenario, y el cantante fue uno de sus protagonistas en la categoría Junior.

El Dipy, que ya había competido en 2015 en la categoría Fiat ASM, a bordo de un auto de la escudería JRT Racing, había anticipado días atrás a través de su cuenta en Twitter su ansiedad por volver a las pistas, y el sábado cumplió su sueño.

El artista, que compitió en la escudería SGB Racing Team a bordo de un auto Mercedez Benz, largó desde el noveno puesto y arribó en la misma posición. “La estoy pasando muy bien. Para mí, yo ya gané”, manifestó El Dipy en diálogo con Carburando.

La siguiente fecha se disputó este domingo por la mañana. En esta oportunidad, El Dipy sufrió un percance en la primera vuelta, lo que lo obligó a quedar último durante un tramo de la carrera. “Largué noveno y en la primera curva ya estaba sexto, cuando voy a llegar a la segunda curva me pongo quinto y cuando estoy haciendo la ‘ese’ se me tiró uno por afuera y, para que no choque contra un muñeco de gomas, me abrí un poquito y lo dejé entrar. Ahí agarré la parte sucia con las gomas frías y me fui afuera… Quedé en el puesto 18 y me sacaron media vuelta”, se lamentó el cantante y ahora piloto.

Afortunadamente para él, logró remontar y terminar décimo: “Fui de los más rápidos del circuito y pasé a ocho autos en la remontada”. Y agregó: “Fue una hermosa carrera, una linda experiencia y fui uno de los más rápidos de la pista. Salvo ese error mío, después fue todo perfecto. El auto va muy rápido, quizás me falta adaptarme un poco. Pero si no hubiera cometido ese error hubiera terminado entre los cuatro primeros”.

A través de sus redes sociales manifestó su felicidad por este día que quedará en su memoria para siempre, y les agradeció a sus casi 500 mil seguidores en Instagram: “Gracias a la gente que me banca en las redes. Esto es muchísima experiencia y vamos a seguir corriendo con la gente de SGB Racing”.

La pasión de El Dipy por el automovilismo nació cuando él era muy chico y su padre lo llevaba a ver las carreras. “La primera vez, enloquecí. El ruido, la previa, la preparación de los autos y la velocidad me generan una adrenalina increíble”, reveló en 2015 a Carburando.

Y recordó, sobre la primera vez que probó un auto de carreras: “En el autódromo te dejaban alquilar los autos modelo Gol de competición y podías probarlos. Fue la única vez. Ahora estoy con el simulador a full… Juego con varios pilotos profesionales, ¡y les bajo el tiempo!”

Recientemente, El Dipy visitó el programa de Juana Viale y encendió el debate en las redes sociales al hacer un análisis sobre la actualidad política en la Argentina, cruzada por la pandemia del coronavirus. “Nadie se está preocupando por la gente. Todos están tratando de salvarse, por eso siempre digo que la gente honesta no llega a la política. Veo que se están peleando por una reforma judicial, veo que el Presidente, después de la marcha (del 17 de agosto pasado) dijo que no se van a dejar amedrentar, pero después vuelven con la reforma judicial y te das cuenta de que no les importamos”, dijo el músico.

En ese sentido, señaló: “Nadie está pensando en la gente. Esto lo dije una vez y tuve muchos problemas, pero el que te da plata te hace pobre, porque vivís dependiendo de él. Entonces, ¿qué hacés? Llega un momento en el que tenés esa platita y te relajás para poder sobrevivir. ¿Cómo puede pasar eso en uno de los países más ricos en recursos del mundo? No podemos sobrevivir acá. Estamos esperando que empiecen a discutir cosas por nosotros, a ver qué vamos a hacer nosotros. Juntos Por el Cambio se pelea porque Cristina es una delincuente, que Lázaro esto o lo otro… Los de acá dicen que Macri se fue, que se robó todo, que los Panamá Papers, que esto, que lo otro… Y en el medio nosotros estamos esperando a que se terminen de tirar piedras entre ellos y nos solucionen un poco las cosas”.

