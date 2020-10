Rod Stewart habló de sus intentos fallidos por reconciliarse con Elton John

“Le mandé un mail y no me lo contestó”, contó Rod Stewart al ser consultado por su relación con Elton John, con quien desde hace años ya no es más amigo. Además, agregó que si colega “varias veces rechazó reconciliarse”.

Las diferencias entre ellos habrían comenzado hace dos años cuando Stewart trató de deshonesto al cantante luego de que este dijera que se retiraría de los escenarios luego de una gira mundial.

“Decir ‘me voy a retirar’ suena a querer vender entradas… Es deshonesto. Eso no es rock and roll”, había dicho y agregó: “Yo nunca hablé sobre la jubilación, y si me retiro, no voy a hacer un anuncio. Simplemente me desvanezco”.

En los últimos días, en declaraciones con Chris Evans, Stewart confesó su deseo de acercarse nuevamente a quien fuera su amigo en el pasado: “Quiero mucho a Elton, pero no nos hablamos ahora. Tuvimos una pelea porque critiqué su gira y dije que era un robo de dinero”.

“Le envié un correo electrónico y le dije: ‘¿Qué? ¿Otra más querido?’, y no me contestó nada”, dijo y agregó que Elton no le respondió ninguno de los mails que le mandó.

El año pasado al ser consultado sobre si en algún momento se retiraría, se refirió a su encono con su viejo amigo: “Tengo buena salud. Me metí en muchos problemas por hablar mal de Elton John, porque él ya dijo que iba a hacer más recitales después del 300. O sea, todos nos tenemos que retirar en algún momento, pero ahora mismo eso está muy lejos de mí. Me estoy divirtiendo mucho”.

John no se refirió públicamente al tema. Sus últimas declaraciones fueron para anunciar la reprogramación de su gira para el 2022: “Disfruté de mi tiempo en casa con la familia mientras el mundo navega a través del COVID-19, pero realmente extraño estar en la ruta y tocar para mis amados fanáticos en mi gira Farewell Yellow Brick Road”.

Su gira comenzará el 19 de enero del 2022 en Nueva Orleans y tendrá más de cuarenta fechas en Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué no el año que viene? “Si bien los científicos están logrando un gran progreso, estamos haciendo grandes planes para que el regreso nos permita garantizar la salud y la seguridad de todos”.

Luego de que se declara la pandemia mundial, Sweart se aisló con su familia en Florida, Estados Unidos y luego regresó a su mansión en Essex, en el Reino Unido, donde celebró sus trece años de casado con la ex modelo Penny Lancaster. El último show que brindó fue el 14 de marzo en Las Vegas y luego, ante el avance del coronavirus en el mundo, se vio obligado a cancelar el resto de las fechas.

