Las dos sorpresas de los Emmy 2020: Schitt´s Creek y el premio a Zendaya

La entrega de los Emmy de este año será recordada por muchas cosas. Por un lado se llevó a cabo sin público presente y cada uno de los nominados aguardó en sus hogares si se hacían acreedores del premio. Por otro lado, vimos a las chicas Friends reunidas en la casa de Jennifer Aniston. Cuando nombraron a esta actriz, aparecieron en escena Lisa Kurdow (Phoebe) y Courtney Cox (Monica) como “roomates” de Rachel. Pero con respecto a la premiación lo más sobresaliente fueron las siete estatuillas a Schitt 's Creek y el premio a la intérprete más joven de la historia de los Emmy, Zendaya por su rol en Euphoria.

Schitt’s Creek

En la noche de entrega de premios, Schitt ‘s Creek se llevó siete premios e hizo historia en la premiación (ya había ganado otros dos premios técnicos días anteriores, con lo cual serían 9). Las estatuillas que se llevó esta serie son las de mejor comedia, mejor dirección, Mejor actor (Eugene Levy), mejor actriz (Catherine O’Hara), mejor actor y actriz secundario (Dan Levy y Annie Murphy) y mejor guión (Dan Levy).

Esta comedia se estrenó en 2015 y duró seis temporadas. La trama de esta serie cuenta la decadencia de una familia, los Rose que de tener millones pasan a vivir en un motel en una ciudad muy pequeña. Aunque el término “Schitt” suena similar a una mala palabra en inglés, los autores decidieron dejarla para afianzar más esta idea de satírica. Y mal no les fue.

"Schitt's Creek" se llevó 7 estatuillas en la entrega de los premios Emmy 2020

Los Levy son el alma de esta creación: Eugene y Dan (padre e hijo) son los creadores y actores de esta serie que propone acercarnos a la realidad de una manera irónica y satírica. Una verdadera joya que nos ofrece actuaciones deslumbrantes como el caso de la madre de la familia Catherine O´Hara (la actriz que interpretó a la mamá de Kevin en la película "Mi pobre Angelito'’) que despliega todo su histrionismo en cada episodio.

Una serie que invita a reírse de las desventuras con las que nos podemos topar cualquiera de nosotros que un día nos encuentra en la cima y otro en el fondo del mar. Fue sin dudas una sorpresa todos estos premios que se llevó Schitt 's Creek que dejó en el camino a otras comedias con más presupuesto y de grandes cadenas. Una serie que tiene ya varios años emitiéndose y logra alzarse con sus premios luego de seis temporadas.

Ganador del Emmy a mejor serie de comedia

Aunque Netflix ya la adquirió para distribuirla en Canadá, Reino Unido y Australia todavía no llegará por esta plataforma a nuestro país. Por ahora podemos verla por Movistar Play.

El premio de Zendaya

Zendaya Maree Stoermer Colman es el nombre completo de esta actriz de apenas 24 años que acaba de hacer historia en los Emmy: se convirtió en la intérprete más joven en recibir el premio a Mejor actriz en una serie dramática. Euphoria fue la ficción de HBO que le permitió dar este paso gigante en su carrera que comenzó hace más de una década.

Zendaya es la única hija de la unión entre Claire Marie Stroemer de ascendencia alemana y escocesa y de Samuel David Colman, afroamericano y oriundo de Arkansas. Los rasgos tan opuestos de sus padres generaron en esta actriz una mezcla perfecta y magnética. El nombre que eligieron para su hija proviene del shona, un idioma bantú que se habla en algunas zonas de Zimbabue. Zendaya significa “dar gracias” y vaya si tiene que hacerlo.

El 1,70 metros que tiene de altura, le permitió formar parte del modelaje y sus primeros pasos fueron como la imagen de la marca Macy 's y Old Navy. Pero la fama de esta chica nacida en 1996 en Oakland, California, llegaría con la serie de Disney Channel llamada Shake it up (A todo ritmo). Allí interpretó a Raquel Rocky Blue que junto a la actriz Bella Thorne, daban vida a dos chicas que soñaban con convertirse en bailarinas. La serie fue un éxito total alrededor del mundo y se emitió entre 2010 y 2013 con sus tres temporadas.

Zendaya ganó el Emmy a mejor actriz

Dos años más tarde llegaría otra serie Agente K.C en la que Zendaya se convierte en espía cuando descubre que sus propios padres se dedican a eso. En 2018 parecía que la factoría Disney le quedaba pequeña y la actriz (que es también cantante en registro mezzosoprano) entendió que era momento de volar.

Ya en 2016 había participado de Spider-Man:Homecoming junto a Tom Holland y Michael Keaton, papel que repitió en 2019 en la secuela Spider-Man: lejos de casa. Allí fue Michelle “MJ” Jones y logró que los fanáticos del mundo de los cómics la comenzaran a tener en su radar. Un año más tarde, en 2017 Zendaya forma parte de una película musical con excelentes críticas y recepción por parte del público: El Gran Showman. La trapecista Anne que se enamora de Philip (Zac Efron) la puso ya en un escalón más elevado de Hollywood compartiendo cartel junto a Hugh Jackman y Michelle Williams.

Alfombra roja virtual Emmy - Zendaya

Pero el año de la explosión de la carrera de Zendaya llegaría sin lugar a dudas con el rol de Rue Bennett en la serie de HBO, Euphoria. En la noche de la entrega de los Emmy del 20 de septiembre, esta californiana se alzó con el premio a la mejor actriz dramática más joven de la historia de este premio.

Euphoria se entrenó el año pasado en la señal y fue uno de los estrenos más impactantes. Rue era una chica que iba al colegio secundario y era adicta a diversas sustancias que le provocaba, entre otras, cosas alucinaciones. Su compañera de elenco en esta historia era la actriz Hunter Schafer, una actriz transexual que en la serie intepreta a Jules. Ambas se van a vincular sentimentalmente y se convertirán en sostén la una de la otra. La serie abordó temas como la violación, la exploración sexual, la búsqueda de su propia identidad. Fue una ficción muy difícil de ver pero necesaria y la actuación de Zendaya es sublime. Nos muestra la cara más dura de la adolescencia y los estragos que puede provocar la falta de comunicación y comprensión de los adultos. Una serie que fue injustamente olvidada en las nominaciones a mejor drama pero se hizo justicia con el premio a su actriz protagónica.

