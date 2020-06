Mejora la salud de Chiche Gelblung: salió de terapia intensiva

Chiche Gelblung

Samuel Chiche Gelblung permanece internado en el Sanatorio de los Arcos, en el barrio de Palermo, donde ingresó de urgencia el miércoles por la mañana. El periodista llegó descompensado, luego de haberse desvanecido en su casa, y con un cuadro de fiebre alta.

El conductor permaneció en la sala de terapia intensiva hasta este lunes, según indica el nuevo parte que difundió su familia. “Salió de la terapia y continúa su recuperación en el Sanatorio de Los Arcos. Toda la familia agradece la preocupación de todos por la salud de Chiche”.

El jueves al mediodía se supo que el periodista había presentado una infección en una pierna. Además se comunicó que le realizaron un electrocardiograma y una resonancia magnética, y que ambas arrojaron resultados positivos. Hasta entonces, la situación del conductor de 76 años era “estable, dentro del cuadro de salud delicado”.

Chiche fue internado de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos luego de descompensarse en su casa. El periodista llegó con fiebre y más tarde se supo de manera oficial que enfrentaba “un cuadro de sepsis y neumonia”. Por su parte, se descartó la versión sobre un ACV. Y se llevó tranquilidad al anunciar que el test de coronavoris había dado negativo (el periodista integraría el grupo de riesgo en caso de contagiarse COVID-19).

Sin haber presentado ninguna señal de malestar en los días previos, el panelista de Polémica en el bar perdió el conocimiento cuando se encontraba en su domicilio, adonde venía cumpliendo la cuarentena con su esposa, Cristina Seoane. Es ella la única persona de su entorno cercano que puede acompañarlo en la internación. Por eso la angustia de una de sus hijas, Maggie Gelblung. “No podemos estar ahí (en referencia a la clínica), por la situación que está pasando por el coronavirus. Así que estamos esperando a que nos digan qué paso. Es terrible”, lamentó, en diálogo con Teleshow .

Cabe destacar que la información que se difunde llega a través de la familia Gelblung y no es “oficial”. Es por eso que la institución médica brindó un comunicado en el que aclaró la situación: “El Sanatorio de Los Arcos no ha emitido ni emitirá ningún tipo de información referente al estado de salud del Sr. Samuel Gelblung. Los partes médicos serán informados exclusivamente y de manera privada a su grupo familiar. Cualquier información que circule por los medios de comunicación corre por cuenta de quien la publique, no siendo este sanatorio la fuente de la misma”.

