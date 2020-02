Y una seguidilla de películas con personajes totalmente distintos, en registros y caracterizaciones impecables. En El Clan, dirigido por Pablo Trapero, no apareció una sola mueca de su marca de fábrica al interpretar al siniestro Arquímides Puccio. Pero no fue solo ese filme el que lo puso en roles dramáticos alejados de su perfil clásico: El misterio de la felicidad, de Daniel Burman, Los Marziano, de Ana Katz, Los que aman, odian, Animal, Corazón de león y Mi obra maestra, solo por citar algunos, fueron trabajos completamente diferentes unos de otros. En ellos Francella arriesgó como nunca, sobre todo para su propia realización y gusto profesional, porque quedó evidenciado que necesitaba no repetirse, buscar otros caminos, otro tipo de composiciones, y lo consiguió.