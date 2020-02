—Bien, me gustó mucho el hecho de haber ido a Israel. Me pareció un hito importante, por lo menos para dejar bien en claro que la República Argentina, tal cual como lo había declarado el gobierno anterior, declara que Hezbollah es un grupo terrorista. Eso se lo dijo Alberto Fernández a (Benjamin) Netanyahu. Me pareció bueno, ese viaje a Israel me pareció muy bien. La visita con el Papa me pareció correcta. El Papa es uno de los líderes del mundo que admiro profundamente. Sé que otros no, a veces no entiendo por qué. Aunque sí leo y escucho que le achacan al Papa meterse mucho en política nacional, y ser peronista, pero uno no puede dejar de reconocer que es un Papa argentino. Creo que pasarán 2.000 años más para que haya un Papa argentino, y debería ser un orgullo para nosotros.