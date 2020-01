A su vez, comenzó a circular en las redes sociales un video de la pelea entre la it girl y el hombre: “Ella me pegó, no hace mas que pegarme”, dice él y una mujer, no se reconoce si se trata de Lucía o de Mecha, le aclara: “El auto de atrás está mal estacionado no ella”. Luego se lo vuelve a escuchar a él. “Yo no te toqué boluda”, dice no se llega a ver a quién.