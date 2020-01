La palabra de su marido coincide con su testimonio. “Vino una chica totalmente sacada gritando, insultando, diciendo que no le toque el auto -le dijo Parra a FM Gente 107.1, de Maldonado-. Me empezó a gritar: ‘¡Gordo, grasa, chorro!’. Me empezó a golpear”. No obstante, reconoció que la “empujó", y se justificó: “(Lo hice) para que no me siguiera pegando”. Sus dichos son un tanto confusos en un aspecto: no queda claro con quién discutió -y a quién empujó-, Mecha o Lucía.