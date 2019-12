“Conce, sos una estrella ya, ¡pero no me trajiste nada! A Marcelo Tinelli le llevás masitas, le llevás empanadas… No me trajiste nada”, le reprochó, divertida, la Chiqui. Y la abuela se excusó diciendo: “Me avisaron a último momento y a mí no me gusta comprar para llevar. Me gusta hacer lo típico italiano. Te quería hacer una zeppole, una rosquita con anchoas, un plato típico italiano que mi mamá hacía todos los fines de año. Para la próxima invitación, la voy a traer”.