—Me enojo un montón, y soy culposa. Es una mierda porque me enojo, digo todo, no me guardo, y después me da culpa porque tal vez la hice sentir mal (a esa persona) y no era para tanto. Me embrollo un montón. Mi hija Kiara, con 12 años. muchas veces me dice: “Mamá, ¿vos me podés decir lo mismo, pero bien?”. Yo soy de escuchar a su vez, entonces digo: “No, pará, perdón. Estoy preocupada por otra cosa”. Y voy de nuevo...