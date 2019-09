Pero el noviazgo con Paul se puso difícil cuando el nuevo manager de The Beatles comenzó a imponer reglas sobre las novias. “Brian Epstein no estaba muy contento de que saliera con Paul y no se me permitía ir a ninguna parte con el grupo, para que ninguno de sus fanáticos me viera. Pero todas las noches después de que tocaban en The Cavern, Paul venía a nuestra casa, y cuando se iban a Hamburgo solía escribir las cartas más fantásticas”, recordó Iris. Tal era el hermetismo que quería mantener Epstein, que McCartney firmaba las cartas para Iris como “Paul McCoombie” para que nadie supiera que eran de él.