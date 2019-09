"Tengo insomnio, moretones, miedo, a veces pánico, que lloro de la nada y no entiendo bien porque. Qué por momentos veo solo errores, me exijo más, me paso de mambo, dejo de disfrutarlo, respiro, me calmo, me miro al espejo, me acuerdo de cuando solo era un sueño, de cuando solo era un sueño imposible, para otra vida tal vez… me miro de nuevo, me quiero, me sonrío y me lleno de orgullo", había reflexionado Jimena Barón hace unos días, sobre la gira musical que emprendió por el país hace dos semanas con su nuevo disco, La Cobra.