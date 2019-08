"Me dijo que yo le recordaba a Eva Perón. Tratamos de impresionarnos mutuamente. Y creo que ambos lo logramos –contaba la diva por aquellos días- Toda la experiencia fue totalmente surrealista. Hablamos de misticismo y reencarnación, de música y política". Muchos años después y con el balcón conseguido aseguró que el ex presidente era "Un hombre muy seductor. Me di cuenta que tiene pies pequeños y que se tiñe el pelo de negro" para después agregar "No me sacaba los ojos de encima". "Lo agarré mirando al bretel de mi corpiño, que apenas se podía ver. El siguió haciendo esto toda la noche, con sus ojos perforadores, y cuando lo cazaba mirando, sus ojos se quedaban con los míos".