—Ser padre joven es muy bueno, pero también es muy raro: te encontrás con un montón de cosas que no conocés. Yo era muy joven y aparecen las responsabilidades, tenés que hacerte cargo y asumirlas, y no es fácil: no hay un libro o un manual, nadie te enseña. Igual, fue genial ser papá joven, y es genial tenerlo conmigo a Mateo (hoy de 17 años). En su momento fue una vorágine tremenda, pero a la distancia puedo afirmar que fue hermoso. Ser padre cambió mi vida en todo, tanto con Mateo como con Esperanza y Fausto (de su relación con Sabrina Rojas): con ellos dos al fin tuve una familia. Cambia tu lugar, ya no sos más protagonista. Y tus hijos te necesitan bien, activo, te necesitan presente; en síntesis: te necesitan. Para ellos no hay feriados, no hay excusas, no hay dolor de nada, no hay tristezas. La paternidad te ubica en ese lugar y te hace sentir súper importante.