"Un aplauso para el Chaqueño (Palavecino), tradición argentina 100 x 100″, dijo Cucho, y recibió al músico catamarqueño para cantar juntos "Cómo me voy a olvidar" en una particular versión folclórica. "Va a cantar un tema, yo le dije vos hacelo como si fuera de Estelares, ¿hay un tema pirata en Estelares?", arengó Parisi, y Manuel Moretti respondió: "Me olvidé". Las risas dieron lugar a una tanguera "Los Piratas".