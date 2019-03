En agosto de 2016, el ex líder de la Bersutit Vergarabat había asegurado, en una charla ante alumnos de una escuela de periodismo, que "es una aberración de la ley que si una pendeja de 16 años con la con… caliente quiera cog… con vos, no te la puedas cog… Hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo porque son histéricas y sienten culpa por no poder tener sexo libremente". Sus palabras desataron la polémica y la condena de muchos de sus seguidores. Además se le abrió una causa por incitar a la violencia contra las mujeres.