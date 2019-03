"En el debate por el aborto se dio una crítica, que decían que había una clase social queriendo hablar por otra clase social y que no tenía idea de cuál era su problemática. Había una necesidad de separarnos, como diciendo 'no pueden dar una lucha juntas porque no pertenecen'. Cuando empezamos a hablar de la situación de violencia que se destapó con mi denuncia, me impresionó cómo a través de todos los sectores sociales, económicos y culturales -sin segregación-, se pudo hacer a un lado esa cosa de querer separar", explicó.