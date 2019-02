Recientemente, el Vaticano manifestó una posición de "neutralidad positiva" en la crisis de Venezuela y el Papa Francisco se negó a intervenir en el conflicto "hasta que ambas partes lo quieran". Montaner no dudó en manifestar su rechazo ante estas declaraciones: "Creo que no se puede ser neutral en ciertas situaciones. Dios es el primero que no es neutral y si hay alguien que sabe de Justicia es Jesús. Él no nos dice 'sean tibios' o 'neutrales', sino 'por aquí debes ir'. Ser neutral en estas circunstancias me suena demasiado cómodo".