"Eso de que si tenés cierto cuerpo no lo podés mostrar… Volvemos a las cool y a las no cool, a que no te podés poner un short para salir, te censurás, si otro te mira alimentaste al patriarcado… Volvemos a poner a la mujer en el papel de culpable cuando es la víctima. Es muy chica la línea que separa el pensamiento: muchos dicen que las que subimos fotos de alguna manera nos estamos cosificando, pero en realidad es libertad. Cada uno hace lo que quiere, entonces ninguno te puede decir nada sobre si alimento al patriarcado o no. Es una cuestión que no tiene que ver con la imagen", aseguró en el ciclo Por si las moscas, por Radio La Once Diez..