En la tarde del miércoles, todavía conmocionado por la acusación de violación —ocurrida en 2009, cuando Fardín tenía 16 años y Darthés, 45—, Martínez dejó su mensaje en Twitter. "Estoy destrozado por haber creído algo que no era. Como seguro les pasó a muchos, desde ayer no duermo. ¡Perdón, Calu! Se me desgarra el corazón por Thelma. Y por cada una de las mujeres que sufrieron y sufren".