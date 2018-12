Su famoso "No me peguen soy Giordano", nació de un cruce con hinchas de River. "Lo tomé con humor estuve dos años casi sin poder caminar, me pusieron una placa con 14 tornillos desde la rodilla. Me pisaron, me patearon contra el playón de Figueroa Alcorta. Salí con la camiseta de Boca y le empezaron a pegar a mis hijos, me puse en frente y les dije a ellos que corrieran", recordó el peluquero en una de sus últimas entrevistas radiales.