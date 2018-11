Un productor de Telefe, que pidió que su nombre no aparezca en esta nota, le dijo a Teleshow: "Para nosotros era una buena herramienta, porque nos permitía saber cuánto estábamos midiendo, qué tema le estaba interesando al televidente y cuál no, en cuánto estaba la competencia y cuánto bajamos en los cortes. Pero a su vez era estresante, porque quizás habías preparado un tema que tenía su desarrollo y a los 4 minutos tenías que cambiarlo porque el rating te bajaba… Ahora trabajamos con más calma y bueno, al otro día veremos si lo que hicimos nos dio resultado o no".