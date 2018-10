"Me encantan las mujeres inteligentes, apasionadas… Para mí, la pasión es algo importantísimo en cualquier persona. Es una de las cualidades más importantes porque yo soy una persona súper apasionada. Y me encanta conocer gente que tiene una pasión en la vida, que tiene una meta. ¿Si me entiendes? Mujeres que sean divertidas. Y a las que les guste comer, porque yo como muchísimo…", había contado el protagonista de Luis Miguel, la serie.