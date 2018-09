—Si nos metemos en temas políticos, realmente me muero. Tengo amigos que piensan de distinta manera muchísimos, a quienes adoro, y nunca hablo de política. Mirá que curioso, yo he adorado, y lo sigo adorando, a (Leonardo) Favio, gran peronista, y no me acuerdo, salvo cuando doblé la voz de Evita, no me acuerdo que habláramos de Perón. Soy amiga de toda la vida de Javier González Fraga; no sé si hablo de lo que él hace. Soy amiga de un K, de los muchos que hay, y lo quiero, y los escucho. Yo abro mi cabeza y mi corazón y trato de discernir después. No tomo conciencia de qué es la verdad, porque hay mucha confusión. Hay mucha cosa que no es magnética, que no me pertenece, que me perturba. Entonces trato de hacer lo que sé hacer, lo mejor posible, sin esperar resultados. Yo no soy nacionalista, soy patriota: a mí me gusta esta Patria, la amo. Pero la amo a pesar de las cosas que le pasan.