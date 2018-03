"Teman a los griegos", les advierte el sacerdote de Troya a sus compatriotas. Desde luego, él prevé el engaño que encierra esa enorme escultura con forma de caballo que espera a las puertas de la ciudad. Y ellos no le hacen caso, y lo dejan pasar. Pero yo les diría, por el contrario: abracen ya mismo ese regalo que nos dan los griegos. No le teman: abrácenlo. No, no el caballo de madera. No la representación. Me refiero a la esencia de ese regalo: la creatividad. El ingenio, el pensamiento lateral, la viveza. Abracen ese regalo mítico que nos lega la literatura y sepan usarlo para su propio beneficio. Recordemos: los griegos invasores estaban a puntos de darse por vencidos. Ya casi habían perdido toda esperanza de derrotar a los troyanos, que seguían ahí parapetados detrás de sus gruesos muros. Diez años insistiendo habían estado. Ya estaba por irse. Hasta que el ingenio de unos pocos fue más fuerte que las lanzas y que los escudos de muchos, mucho más fuerte que las catapultas y que el propio Aquiles, casi inmortal. Ese es el verdadero regalo que nos da este episodio: nada es imposible con un poco de ingenio y de creatividad.