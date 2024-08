La producción sexy de Xoana Winter: "Me escribieron muchos famosos, pero no llegaron a nada"

Xoana Winter

Todas las noches, cautiva a la teleplatea masculina desde su rol de secretaria sexy en "La ruleta del saber", el segmento de Mejor de Noche, el ciclo que conduce Leo Montero por la pantalla de El Nueve.

Sin embargo, a pesar de la gran exposición, Xoana Winter (30) no tiene un hombre a su lado desde hace un año y medio, cuando se separó del padre de Francesca (2), su pequeña hija.

Xoana Winter (crédito: Christian Bochichio / Teleshow)

"Los hombres te dicen alguna cosa, pero cuando salís no se animan ni a hablarte, es como que los inhibo (risas). Por ahí te escriben en Instagram o te buscan en Facebook, pero personalmente no se animan a invitarte a tomar algo", cuenta a Teleshow esta mujer que siempre estuvo más bien ligada al público infantil, pero que hoy se permite mostrar un costado más hot desde la pantalla chica.

"Si me toca ser sexy, soy sexy. Yo soy mujer. En la vida sí me siento sensual, pero también creo que va de la mano que soy bailarina, y si una bailarina no es sexy no podés trasmitir lo que tu cuerpo siente", explica Xoana, quien también es profesora de acrobacia y de zumba.

Volviendo a los hombres, afirma que aquél que quiera conquistarla "tiene que ser caballero, sencillo y preferentemente alto". Ah, y que no se les ocurra tocar el timbre de su casa sin un chocolate en la mano. "Prefiero más el chocolate que una rosa, soy cero romántica", confiesa Winter, a quien, como suele suceder en estos casos, también le han llegado propuestas de famosos "de todos los rubros".

"Algunos me escribieron, hubo un poco de todo, pero no llegaron a nada, ninguno ha conquistado mi corazón todavía", reconoció la secretaria hot, que dice que lo que más le elogian los hombres son su simpatía y sus piernas.

"A mí me gustan todas las partes de mi cuerpo, pero siempre le di más importancia a las piernas por la acrobacia. Me gusta mucho la gimnasia localizada, creo que es la que a mi cuerpo le sienta mejor".

"Soy bastante fanática del fitness, hago gimnasia localizada, acrosport, y el bailar también ayuda un montón. Y a la hora de las comidas no me cuido demasiado, como sano naturalmente, pero si quiero hamburguesa, como hamburguesa", resumió sobre cómo cuida su físico.

Si bien ya es madre y está transitando los 30, admite que saldría con alguien más chico. "No es un problema la edad, es la cabeza de la persona, la educación. Me he encontrado con hombres grandes que charlás dos minutos y te preguntás ¿qué hizo toda su vida?".

Claro que, tenga la edad que tenga, ese hombre que quiera estar a su lado debe saber que la prioridad para ella es su hija. "Tenés que estar vos primero segura para presentársela a alguien, pero cuando conocés una persona te das cuenta si le gustan los niños o no, o si tiene la cabeza madura para encontrarse con una mujer que tiene una hija", explica, para luego referirse a cómo sería para ella una noche perfecta.

"Me tiene que venir a buscar a la puerta de mi casa, que me regalen chocolate, ir a cenar, y terminar tomando mate junto al río", concluyó la secretaria de Leo Montero, quien seguramente ya debe tener una fila de hombres tomando apuntes de los consejos necesarios para poder conquistarla.

Xoana Winter (Crédito: Christian Bochichio / Teleshow)

