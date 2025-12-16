El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

Maxi López dejó las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y volvió a Suiza para estar junto a su esposa, Daniela Christiansson, en los días previos al nacimiento de Lando, su segundo hijo. La pareja, que suele mostrar complicidad y sentido del humor en redes sociales, volvió a capturar la atención de sus seguidores con un divertido ida y vuelta que incluyó anécdotas cotidianas y las particularidades de la convivencia en la recta final del embarazo.

Daniela, cursando la semana 38 y en medio de un resfriado, compartió una historia de Instagram con una imagen de una sopa Thai bien picante que Maxi le preparó para levantarle el ánimo. “Cuando estás enferma, con 38 semanas de embarazo, y tu marido te cocina algo picante”, escribió la modelo, sumando emojis y arrobando a Maxi en el posteo para destacar el gesto amoroso y la dedicación en los pequeños detalles.

Maxi no tardó en sumarse a la broma y, fiel a un estilo más descontracturado, respondió a la publicación: “Terrible sopa Thai bien picante Lando. Ponete los botines que papá te está esperando para jugar un picadito. A salir, m’hijo”. De esta manera, el exdelantero de River Plate mezcló picardía y ternura, alentando al pequeño en camino a “salir” y dejando entrever que el humor, los juegos de palabras y la cocina compartida son parte esencial de la dinámica familiar.

Mientras esperan el gran momento, la pareja sigue mostrando que el cariño y la diversión pueden aliviar la espera, haciendo del presente una anécdota para sumar al álbum familiar y demostrando que, aun en los días de más nervios, la convivencia cotidiana puede estar llena de sabor, risas y amor.

El gesto de Maxi con su esposa Daniela a días de la llegada de su segundo hijo

Mientas, la pareja estuvo a la espera por la llegada de su segundo hijo en Megève, un exclusivo hotel ubicado en la región de Ródano-Alpes, Francia. Acompañados por su hija Elle y Kika, su perra de raza Akita Inu, la pareja dejó ver en redes sociales escenas de calma, amor y preparativos en estos días previos al nacimiento de Lando.

El hotel elegido, construido en madera y piedra y enclavado en un paisaje alpino único, ofreció a la familia una estadía a puro confort. Desde las habitaciones amplias y decoradas con motivos navideños, zonas de comedor, cocina moderna, detalles de lujo como albornoces y amenities, hasta servicios exclusivos como piscina cubierta climatizada, sauna y hammam. El cuidado especial a las mascotas convirtió al lugar en un verdadero refugio familiar, ideal para quienes viajan acompañados de sus animales de compañía.

La atmósfera cálida y el entorno nevado de Megève se sumaron a la experiencia. La familia López-Christiansson compartió paseos por los alrededores, ratos de contemplación ante grandes ventanales, encuentros en el restaurante Chez Jean y en el bar Cellier probando la gastronomía francesa local. Las postales muestran no sólo el disfrute invernal sino esa burbuja de tranquilidad e intimidad que antecede a la llegada de un nuevo integrante.

La pareja pasó unos días en Megève, una exclusiva región de Ródano-Alpes, Francia (Instagram)

En esta etapa especial, el reencuentro tiene un sabor aún más valorado debido a los desafíos de la distancia. Daniela, en la última etapa de su embarazo, venía transitando la gestación entre Suiza y Buenos Aires, muchas veces en compañía solo de Elle y Kika, mientras Maxi grababa MasterChef Celebrity en la Argentina. El regreso a Europa para acompañar este momento decisivo refuerza el significado de cada instante compartido en familia.

Prueba de la importancia que la familia atribuye a los vínculos, la presencia de Kika —“nuestro primer bebé”, según la modelo— ocupa un espacio central. La perra es parte fundamental del día a día, acompaña a Elle en los juegos y no se despega de Daniela durante sus descansos y meditaciones prenatales. La modelo destacó en redes este lazo tan especial: “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió, subrayando la sensibilidad de la mascota y su rol como compañera emocional en las etapas de espera y cambios.

Más allá de la vida cotidiana en Europa y el inminente nacimiento de Lando, la familia de Maxi López también muestra una construcción de armonía y madurez con su pasado. La relación con su exesposa Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores, hoy pasa por una etapa cordial. A pesar de compromisos cruzados y distancias geográficas, ambos priorizan el bienestar de sus hijos y han conseguido sostener una convivencia respetuosa y adulta.