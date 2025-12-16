Teleshow

El tierno gesto de Maxi López con su esposa y su hijo por nacer: “Ponete los botines que papá te está esperando”

El exdelantero de River compartió un mensaje en sus redes sociales a días de que nazca su segundo hijo con Daniela Christiansson

Guardar

Maxi López dejó las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe) y volvió a Suiza para estar junto a su esposa, Daniela Christiansson, en los días previos al nacimiento de Lando, su segundo hijo. La pareja, que suele mostrar complicidad y sentido del humor en redes sociales, volvió a capturar la atención de sus seguidores con un divertido ida y vuelta que incluyó anécdotas cotidianas y las particularidades de la convivencia en la recta final del embarazo.

Daniela, cursando la semana 38 y en medio de un resfriado, compartió una historia de Instagram con una imagen de una sopa Thai bien picante que Maxi le preparó para levantarle el ánimo. “Cuando estás enferma, con 38 semanas de embarazo, y tu marido te cocina algo picante”, escribió la modelo, sumando emojis y arrobando a Maxi en el posteo para destacar el gesto amoroso y la dedicación en los pequeños detalles.

Maxi no tardó en sumarse a la broma y, fiel a un estilo más descontracturado, respondió a la publicación: “Terrible sopa Thai bien picante Lando. Ponete los botines que papá te está esperando para jugar un picadito. A salir, m’hijo”. De esta manera, el exdelantero de River Plate mezcló picardía y ternura, alentando al pequeño en camino a “salir” y dejando entrever que el humor, los juegos de palabras y la cocina compartida son parte esencial de la dinámica familiar.

Mientras esperan el gran momento, la pareja sigue mostrando que el cariño y la diversión pueden aliviar la espera, haciendo del presente una anécdota para sumar al álbum familiar y demostrando que, aun en los días de más nervios, la convivencia cotidiana puede estar llena de sabor, risas y amor.

El gesto de Maxi con
El gesto de Maxi con su esposa Daniela a días de la llegada de su segundo hijo

Mientas, la pareja estuvo a la espera por la llegada de su segundo hijo en Megève, un exclusivo hotel ubicado en la región de Ródano-Alpes, Francia. Acompañados por su hija Elle y Kika, su perra de raza Akita Inu, la pareja dejó ver en redes sociales escenas de calma, amor y preparativos en estos días previos al nacimiento de Lando.

El hotel elegido, construido en madera y piedra y enclavado en un paisaje alpino único, ofreció a la familia una estadía a puro confort. Desde las habitaciones amplias y decoradas con motivos navideños, zonas de comedor, cocina moderna, detalles de lujo como albornoces y amenities, hasta servicios exclusivos como piscina cubierta climatizada, sauna y hammam. El cuidado especial a las mascotas convirtió al lugar en un verdadero refugio familiar, ideal para quienes viajan acompañados de sus animales de compañía.

La atmósfera cálida y el entorno nevado de Megève se sumaron a la experiencia. La familia López-Christiansson compartió paseos por los alrededores, ratos de contemplación ante grandes ventanales, encuentros en el restaurante Chez Jean y en el bar Cellier probando la gastronomía francesa local. Las postales muestran no sólo el disfrute invernal sino esa burbuja de tranquilidad e intimidad que antecede a la llegada de un nuevo integrante.

La pareja pasó unos días
La pareja pasó unos días en Megève, una exclusiva región de Ródano-Alpes, Francia (Instagram)

En esta etapa especial, el reencuentro tiene un sabor aún más valorado debido a los desafíos de la distancia. Daniela, en la última etapa de su embarazo, venía transitando la gestación entre Suiza y Buenos Aires, muchas veces en compañía solo de Elle y Kika, mientras Maxi grababa MasterChef Celebrity en la Argentina. El regreso a Europa para acompañar este momento decisivo refuerza el significado de cada instante compartido en familia.

Prueba de la importancia que la familia atribuye a los vínculos, la presencia de Kika —“nuestro primer bebé”, según la modelo— ocupa un espacio central. La perra es parte fundamental del día a día, acompaña a Elle en los juegos y no se despega de Daniela durante sus descansos y meditaciones prenatales. La modelo destacó en redes este lazo tan especial: “Kika siempre está cerca cuando medito para conectar con el bebé. Ella lo siente”, escribió, subrayando la sensibilidad de la mascota y su rol como compañera emocional en las etapas de espera y cambios.

Más allá de la vida cotidiana en Europa y el inminente nacimiento de Lando, la familia de Maxi López también muestra una construcción de armonía y madurez con su pasado. La relación con su exesposa Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores, hoy pasa por una etapa cordial. A pesar de compromisos cruzados y distancias geográficas, ambos priorizan el bienestar de sus hijos y han conseguido sostener una convivencia respetuosa y adulta.

Temas Relacionados

Maxi LópezDaniela Christiansson

Últimas Noticias

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

La conductora enfrentó con temple una situación tensa durante la cobertura en vivo, recibiendo comentarios inesperados de una aspirante, pero supo mantener la calma y el profesionalismo ante la mirada de todos

El mal momento que pasó

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

La hija de la modelo disfrutó de un cumpleaños lleno de gestos especiales, entre paseos, regalos y el anticipo de un festejo inolvidable con sus amiguitos en febrero

Matilda Salazar celebró sus 8

La autocrítica de Guillermina Valdés tras enterarse de la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta”

La empresaria relató el proceso de aprendizaje y transformación personal que vivió al acompañar a Paloma en una etapa clave de su vida

La autocrítica de Guillermina Valdés

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

El episodio marcó un hito en la farándula argentina y sigue generando repercusiones. El relato detrás del momento que se convirtió en viral

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura

Belén, la película de Dolores Fonzi, quedó en la lista corta de los Premios Oscar

La directora y protagonista del largometraje celebró en sus redes sociales haber llegado a las 15 contendientes para los galardones más importantes del cine mundial

Belén, la película de Dolores
DEPORTES
Alerta en Boca Juniors: dos

Alerta en Boca Juniors: dos poderosos equipos del continente pretenden a Miguel Merentiel

A quiénes votaron Messi y Scaloni en los premios The Best: sus coincidencias y un viejo rival

Ousmane Dembélé ganó el premio FIFA The Best al mejor jugador del año

Luis Suárez quedó a un paso de cerrar su continuidad con el Inter Miami de Messi: “Última temporada”

El Argentina Open, refugio del tenis sudamericano en medio de un calendario global cada vez más hostil

TELESHOW
Muere Susana Klein, actriz argentina

Muere Susana Klein, actriz argentina que dio voz a Mafalda y a Candy Candy, serie que hizo época en México

El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

Matilda Salazar celebró sus 8 años entre el colegio, sus amigos y la promesa de una súper fiesta

La autocrítica de Guillermina Valdés tras enterarse de la orientación sexual de su hija: “No me gustó no haberme dado cuenta”

“¡Rocío Guirao Díaz!“: Luis Ventura contó la historia de su icónico grito 15 años después

INFOBAE AMÉRICA

Tensión en el Caribe: Estados

Tensión en el Caribe: Estados Unidos renovó su alerta de seguridad para vuelos sobre Venezuela ante la escalada militar en la región

Ocho hallazgos sorprendentes de la expedición “Vida en los extremos” del Conicet en el Mar Argentino

Ecuador habló fuerte y claro

Más de 11 millones de barriles de de petróleo están varados en Venezuela por las sanciones y restricciones de Estados Unidos

Los mejores casinos online en México 2025, según apuestas-deportivas.es