Susana Giménez y su sinceridad sin filtro: confesiones, anécdotas y otro capítulo en la polémica con Moria Casán

En el universo de la televisión argentina, Susana Giménez es más que una estrella: es una institución. Pero incluso los íconos tienen momentos donde las luces del espectáculo dejan entrever fragmentos de su humanidad. En una reciente charla con Ángel de Brito, la diva no solo compartió detalles íntimos de su entrevista con Wanda Nara, sino que también protagonizó un episodio que revive las tensiones con Moria Casán, dos titanes del entretenimiento local.

“La vi furiosa, pero la vi muy bien”, comentó Susana refiriéndose a Wanda, cuya presencia en su programa dejó huella. “Yo le tengo cariño a Wanda. Me parece que es un ser auténtico. Es graciosa. Es buena madre”, reveló con esa mezcla de admiración y calidez que define su estilo. Cuando De Brito le mencionó el segmento en el que leía mensajes privados junto a la empresaria, la conductora fue tajante: “No censuré nada. La gente la escuchó mucho porque le pareció muy, muy real. Muy descarnada”. Sus palabras reflejaron un compromiso con la transparencia, una virtud poco común en el espectáculo.

Sin embargo, no todo fue nostalgia y buenos recuerdos. Susana dejó entrever un posible retiro de la televisión, un anuncio que resonó en el horizonte mediático. Al hablar de los proyectos para el año próximo y una posible vuelta a la pantalla chica, expresó: “Creo que no hay más televisión por ahora. Me quiero ir al campo, ocupada con los perros”, reveló, pintando un cuadro de paz y lejos de las cámaras. “Soy feliz ahí. No me tengo que maquillar. Hoy hace tres días que no paro porque hay fiestas, eventos... Y eso me cansa un poco”, admitió con la honestidad que la caracteriza, antes del último programa del año, donde recibirá a Tini Stoessel y a Santiago del Moro

Pero la conversación sobre los últimos pasos de la diva no terminó ahí. Al regresar al piso, De Brito desató un relato que podría ser el capítulo más reciente de la saga entre Susana y Moria. Todo ocurrió durante el evento de “Los personajes del año”, donde ambas compartieron protagonismo... pero no simpatía, según el relato del conductor del ciclo, testigo directo de los hechos. “Me siento, al rato cae Susana”, narró Ángel, describiendo los entretelones y poniendo en clima a los televidentes.

Fue entonces cuando Susana, con la mirada filosa y la lengua afilada, lanzó su crítica. “¿Qué es eso?”, preguntó, señalando un cartel que rezaba: “Moria, ya sabés cuál es tu lugar”. Según el periodista, el mensaje hacía alusión al histórico hábito de Casán de posicionarse en el centro de las fotografías, un detalle que no pasó inadvertido para Giménez.

“Me dijo: ‘Sacame eso de ahí’. Le respondí: ‘¿Por Moria?’ y me insistió: ‘Sí, sacame esa porquería de ahí’”, relató De Brito, quien confesó que decidió no involucrarse. Sin más, Susana tomó el papel, lo rompió y lo hizo un bollo, una escena que el conductor recreó en el programa con gesto teatral.

“Vieron que Susana no le contesta [a Moria]. No se la fuma ni un poquito”, concluyó Ángel, añadiendo una dosis de intriga a una relación que fue un constante tira y afloja en el mundo del espectáculo en el que cada una sabe jugar bien su propio juego. Entre declaraciones francas, anécdotas reveladoras y un capítulo más de una rivalidad legendaria, Susana Giménez demuestra que su carisma y espontaneidad siguen siendo tan fascinantes como impredecibles.