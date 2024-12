Emilia Mernes habló de su video viral cantando arriba de un camión en Nogoyá: “No me da vergüenza”

Emilia Mernes recordó un video de sus comienzos

En el corazón de Nogoyá, un camión recorre las calles mientras una joven canta con una voz que promete sueños. Sobre la caja, Emilia Mernes, aún desconocida para el mundo, ofrece su talento a un público cercano, su comunidad, sus vecinos de todos los días. La imagen, que en su momento fue una estampa local, ahora se convirtió en un símbolo de humildad y perseverancia tras viralizarse en redes sociales.

Un video inédito, compartido por la cuenta de TikTok @chicademernes, revela a una Emilia adolescente interpretando “Tal vez”, la famosa canción de la banda uruguaya Marama. La escena fue capturada durante una celebración navideña y muestra a la joven rodeada de músicos, mientras su voz resuena entre las casas y los vecinos que salen a saludarla, y algunos vehículos acompañan su paso. La atmósfera es simple, pero mágica, un testimonio de los humildes comienzos de la artista que hoy se encuentra en la cima de la música latina.

Los comentarios de los fans no tardaron en inundar las redes. “Mirala tomando cerveza del pico, ahora toma caramel macchiato”, bromeó una usuaria, al reflejar el contraste entre aquella Emilia de pueblo y la figura internacional que hoy conquista estadios como el de Vélez Sarsfield, y por partida cuádruple. Pero lo que más resalta en los comentarios es la admiración: “Es inspirador ver cómo empezó y dónde está ahora”.

Se conoció un video inédito de Emilia Mernes en sus inicios cantando arriba de un camión en Entre Ríos

En las últimas horas, Emilia recordó con cariño aquel momento iniciático durante una entrevista con Los 40 Colombia: “Era un 24 de diciembre, previo a Nochebuena y durante ese día que salíamos con mi banda de cumbia que tenía en mi ciudad, en un camioncito con nuestros instrumentos a cantarle a la gente. Ahí se ven mis comienzos y cómo arranqué y la verdad que no, no me avergüenza en absoluto. Incluso digo ‘mirá todo lo que trabajé y todo lo que tuve que pasar para llegar hasta acá' , y creo que es un poco motivador”.

Durante su relato, el tono es sereno, pero firme, cargado de orgullo por un recorrido que comenzó lejos de los reflectores. Esa banda, un grupo local de cumbia, marcó los primeros pasos de una carrera que despegaría al unirse a Rombai entre 2016 y 2018, junto al líder Fer Vázquez. Fue allí donde la ahora estrella internacional comenzó a vislumbrar la posibilidad de un futuro más grande, aunque nunca olvidó las raíces que la vieron nacer.

Los espectadores del video viral no solo ven a una joven artista, sino también a una metáfora viva: una muchacha de un pueblo pequeño que se atreve a soñar. Emilia misma lo expresó de manera poderosa: “Quizás para algunas personas que son como yo, de ciudades o pueblos chiquitos, creen que el sueño de ser artista es lejano. Pero trabajando mucho, se puede”.

Emilia Mernes brilló en su primer show en el estadio Vélez Sarsfield

La viralización del video no solo genera nostalgia entre sus seguidores, sino que también actúa como un recordatorio de la autenticidad que caracteriza a Emilia. “Para llegar a la cima hay que pasar por momentos humildes”, reflexionó la cuenta que compartió la grabación. Y allí está Emilia, saludando a sus vecinos desde un camión en movimiento, en un retrato tan común como extraordinario.

La publicación acumuló más de cinco millones de reproducciones y 400 mil “me gusta”, pero el impacto va más allá de los números. Representa la conexión de la cantante con sus orígenes, una pieza esencial en el relato de su éxito. Mientras las luces del estadio de Vélez iluminan a una estrella consolidada, en las calles de Nogoyá, su eco aún resuena.

“No, no me avergüenzo. La verdad es que me encanta”, dejó en claro sobre las imágenes que la muestran tomando cerveza de una botella de litro. Quizás, para quienes la ven desde la distancia de su propia incertidumbre, ella no solo es una cantante, sino un faro de esperanza. Su historia, como el camión que la llevó por Nogoyá aquella noche, sigue avanzando.