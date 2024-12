Yanina Latorre contó cómo fue la charla íntima que tuvo con Wanda Nara luego de la pelea: “Bajá dos cambios”

Yanina Latorre conto como fue su charla con Wanda Nara tras su escandalosa pelea: "Le baje dos cambios"

El último domingo Wanda Nara dialogó con Susana Giménez en su programa y habló sobre el turbulento momento que viene atravesando en medio de su escandalosa separación de Mauro Icardi. Entre otros, su relación con L-Gante y las tensiones con Eugenia La China Suarez, todas situaciones que siguen sumándole episodios al sonado Wandagate.

Y más allá de apuntar contra el jugador del Galatasaray y la actriz, en medio de la entrevista, la mediática también mencionó que una panelista “está ensañada con destruirle la vida”. Si bien no la nombró, la mediática hizo referencia a Yanina Latorre. En ese marco, ambas tuvieron una conversación privada, la cual fue revelada por la mujer de Diego Gambetita Latorre al aire de LAM (América). “Wanda Nara le quiere poner bozal legal a la panelista. La panelista va a recibir un bozal legal”, ironizó Ángel de Brito a modo de introducción.

“Tuvimos una charla ríspida. Nos dijimos de todo. Arrancó, viste, a los gritos: ‘Hola, Yanina, te voy a poner un bozal, no vas a hablar más de mi...’. Le dije: ‘Bajame dos cambios, hablemos’. Quiere cambiarme la opinión, no la información”, comenzó contando Yanina. “Hay cosas que considero que tiene razón y hay cosas que estoy del lado de Icardi. Por ejemplo, que lo haya echado a las 6 de la mañana me da cosa, porque es el padre de sus hijas. Y ella quiere convencerme de que ella tiene razón. Yo le dije que voy a contar lo que ella me dijo, porque es su campana. Pero que no por eso le voy a creer todo ni estar de acuerdo con lo que hace”, agregó.

Yanina Latorre y Wanda Nara, enfrentadas

“Nunca fui amiga de Wanda. Tuve un muy buen vínculo y ella confía mucho. Evidentemente, le preocupa lo que yo digo, lo que pienso, porque me debe creer la gente...”, aclaró luego la panelista de LAM. “Hoy, igual, me terminó aceptando de que es una quilombera”, agregó Latorre. “No me digas, teníamos dudas, todavía”, ironizó el conductor.

En otro tramo, Yanina se refirió a los chats que difundió Nara en sus historias de Instagram, en donde se leía que China Suárez criticaba a Carolina Pampita Ardohain, con quien tuvieron una mediática pelea luego de que la actriz interfiriera en la relación que la modelo mantenía con Benjamín Vicuña. “Me parece que si ella no quiere exponer a sus hijos, es innecesario que exponga a Pampita, Benjamín y el vínculo o no con sus hijos. Me parece que ahí se pasó diez pueblos. Y yo le pregunté qué quiere buscar con todo esto. Me dijo que se pudrió de la China y la va a desenmascarar como sea y dice que tiene de todo”, reveló Latorre.

“Wanda me dijo que comenzó a hablar con la China desde que la actriz, una vez, tenía que salir del país y le pidió consejos de cómo tenía que hacer con los permisos para que saliera con sus hijos”, agregó Yanina sobre el vínculo entre las mujeres.

Wanda Nara habló sobre la infidelidad de Mauro Icardi

Un rato después de que Yanina contara cómo fue la charla que tuvo con Wanda, en el ciclo publicaron un mensaje de voz de Nara en donde se refiere a la división de bienes que tuvo con el futbolista en donde le dedicó punzantes palabras, mientras sacaba a la luz detalles del acuerdo económico que realizaron. “Todo el mundo dice: ‘Wanda se la agarró con la mina’. Yo no me la agarré con la mina, yo a él lo hice mierda. Lo obligué a que me firme la división de bienes. Yo lo hice al toque”, afirma en el audio en cuestión.

“Seguimos casados. No hicimos el divorcio, pero yo ya hice la división de bienes. Le dije ‘bueno, a partir de ahora lo que ganás... Yo sigo al lado tuyo, ganalo. Te lo hice ganar yo porque te traje yo a este club y me chupa un huevo, pero yo la división de bienes ya la hice. Entonces, cualquier cosa, ante la mínima cosa, agarro las valijas y me aseguré con un pibe que estaba desesperado por arreglarse. En otra situación, si él se hubiera enganchado con la mina no me daba una mierda, capaz”, asevera la empresaria, en tono confesional.

“O tendría que estar 8 años, como estuve con mi ex, peleándonos por la división de bienes. Con mi ex hice al revés. Firmamos el divorcio porque yo estaba con Mauro y yo me quería casar y todo con Mauro. Mauro era mi amigo y si yo dejaba mi familia y todo por él sabía que era por algo serio. Entonces, quería el divorcio, pero la división de bienes me tardó 8 años. Para mí eso fue un trauma”, expresó.