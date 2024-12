La curiosa entrevista a Petrona durante su paso por el confesionario móvil antes de entrar a Gran Hermano

Así hablaba Petrona Jerez en el confesionario móvil (Video: A la Barbarossa/Telefe)

Luego de casi cinco meses fuera del aire, Gran Hermano volvió a la pantalla de Telefe con una nueva edición, que espera revolucionar a los televidentes y las redes sociales. En tan solo unas horas los internautas eligieron a sus participantes favoritos entre las 24 personas que ingresaron a la casa más famosa de la pantalla chica y Petrona Fabiana Jérez logró convertirse en la favorita de las redes.

La mujer de 53 años obtuvo la posibilidad de cumplir su sueño gracias al confesionario móvil, la modalidad de casting que implementaron para esta nueva edición. Esta consistía en un motorhome que fue recorriendo distintos puntos del país y de Uruguay con el objetivo de encontrar nuevas personalidades y darle la oportunidad a todo el mundo. La entrevista de Petrona minutos antes de ingresar al móvil resurgió en redes al replicar su paso por A la Barbarossa (Telefe), cuando la mujer habló con Robertito Funes y Manzana, el exparticipante elegido para ir a Tucumán. “Voy a mostrarme tal como soy. Sueño con entrar a la casa de Gran Hermano”, comenzó diciendo la tucumana en su mano a mano con Robertito, mientras Georgina Barbarossa desde el estudio se declaraba su fan.

“Estudié teatro, desde los ocho años hasta los quince”, reveló acerca de su pasado artístico. Con la intención de conocerla un poco más, el movilero le preguntó acerca de su vida personal y con total soltura, Jerez respondió: “Estoy casada, tengo una hija que se llama Emi. Mi marido no sabe que me anoté”. Esto generó la risa de los panelistas del programa, por lo que dio más detalles de su relación: “Se llama Jorge, es cocinero, estamos juntos hace 27 años y lo quiero como el primer día”.

Si bien la extensión del programa no es algo que se sepa a ciencia cierta, tiende a tener una duración de entre cinco y seis meses, por lo que antes de entrar al confesionario móvil contó cómo viviría la separación con su esposo en caso de llegar a las últimas instancias. “Imagina que me tiene que separar cinco o seis meses, me muero”, arrancó a decir y Funes la interrumpió con una picante pregunta: “¿Le serías infiel adentro de la casa?”.

Los dos momentos que volvieron a Petrona viral en redes (Video: X)

“Creo que está permitido”, respondió a los pocos segundos entre risas y dejó en claro que si un chico lindo se acerca a ella no se negaría de manera rotunda. Los meses pasaron de esta presentación y logró convertirse en uno de los 24 miembros de la casa.

Petrona se convierte en la primera favorita

“Vengo de Tucumán, tengo una nena de 30 años”, comenzó contando Petrona sobre sí misma. “Tengo tres nietos y mi esposo Jorge, con quien he compartido 30 años junto a él. Me gusta mucho la repostería, soy peluquera, depiladora, enfermera, cocinera, hago de todo. Soy sonámbula, me quedé dormida en el sillón, me desperté en el baño. Soy de hacer chistes, voy a ser pura risa. En mi adolescencia veía mucho el programa y decía ‘yo algún día voy a estar ahí’”, contó Petrona en su presentación al aire de Telefe.

Con menos de 24 horas al aire, tres momentos dentro de la casa ya se volvieron virales en las redes y se corona como una de las favoritas de los fans del programa. El primero es de su ingreso al hogar: con la valija en mano, acomodó el poncho en el piso, se arrodilló sobre él y gritó: “Gracias, señor mi Dios por este sueño”. El segundo fue durante el brindis de la primera cena. La tucumana decidió tomar la palabra y en solo dos segundos generó polémica: “Acuérdense que el juego es individual, pero mientras uno esté bien, todos vamos a estar bien”.

La historia de vida de Petrona (Gran Hermano. Telefe)

Durante la noche hicieron una ronda y contaron sus historias de vida. Esto hizo que los internautas generaran empatía con la peluquera: “No tengo papá ni mamá. Soy la más chica de las mujeres, aparte tengo una hermanita a la que mi mamá adoptó porque era hija de una hermana que la tuvo cuando era soltera”.

“Está mi hermano Marcelo, que tiene 44 años, estoy yo de 53 años, mi hermana fallecida, de quien el 28 de diciembre se cumple un año de su muerte, está Graciela, que hace diálisis, mi hermana Elena, que es discapacitada, y mi hermano, que era policía federal y murió trabajando”, contó acerca de la vida de sus hermanos y, por otro lado, agregó: “Mi papá murió en el 2000 y mi mamá murió en el 2015 de un cáncer parecido a la leucemia”.