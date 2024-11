Mónica Farro enfrentó las versiones sobre su estado de salud: “Sí, tengo anemia”

Mónica Farro habló del presente de su salud

La noticia generó preocupación entre sus seguidores: en las últimas horas se aseguró que Mónica Farro, una de las figuras más queridas del espectáculo, enfrenta desde hace tiempo un cuadro de anemia crónica. La condición, según se informó, no solo afecta su salud física, sino también su estabilidad emocional. Sin embargo, la propia intérprete decidió tranquilizar a su público y aclarar los rumores en una entrevista exclusiva con Teleshow en la que dejó en claro que su situación está lejos de ser grave.

“Sí, tengo anemia. Me estuve haciendo estudios, pero nada que un poco de hierro no solucione”, afirmó con seguridad la actriz, quien se ocupó de restarle dramatismo a las especulaciones. Explicó además que está siguiendo un tratamiento: “Son dos meses de hierro y después volver a hacer mis exámenes ginecológicos”. En un tono despreocupado, pero sincero, agregó: “Tengo un quiste de cinco centímetros, pero aparentemente no pasaría nada”.

El hecho de que su estado de salud se hiciera público sin previo aviso la desconcertó. “No sé por qué alguien lo sacó o lo dijo. Fue raro”, comentó, al marcar su sorpresa por la trascendencia de un tema que considera manejable. Aunque la anemia requiere atención, Farro aseguró que no es un obstáculo insalvable.

Lejos de dejarse abatir, la actriz y vedette se encuentra inmersa en una etapa de gran actividad profesional y ya tiene resuelta su agenda para el verano. “Me quedo con Aldo Funes acá en Buenos Aires, en el teatro La Casona con una obra nueva”, reveló con entusiasmo. Este proyecto marca un hito especial en su carrera, ya que será su primera temporada teatral en Buenos Aires, un desafío que la llena de emoción.

Mónica Farro se prepara para lo que será su primera temporada de verano en Buenos Aires

Pero el teatro no es su único compromiso. También destacó que es parte del equipo de La Voz Online, un streaming que realiza de lunes a viernes y que se convirtió en un espacio importante dentro de su agenda laboral. Esta doble tarea motivó su decisión de permanecer en la capital argentina. “No quería perder eso y me quedo con las dos cosas”, explicó, al demostrar su capacidad para equilibrar distintos proyectos sin descuidar ninguno.

Este presente laboral y personal refleja la determinación de Farro, quien supo enfrentarse a adversidades con una actitud optimista y resiliente. Su debut en la temporada porteña en La Casona es una muestra de que la actriz sigue apostando a su carrera con energía renovada, mientras mantiene su salud bajo control.

Con una agenda vibrante y el compromiso de cautivar al público desde las tablas, Mónica Farro no se detiene. Sus palabras resumen su espíritu: “Nada grave”. Así, entre tratamientos médicos y nuevos desafíos artísticos, se abre un capítulo brillante para una figura que sigue marcando presencia en el espectáculo argentino.

Mónica Farro fue recientemente parte de El Plan, obra que luego de triunfar en Buenos Aires llegó hasta Mar del Plata

Cabe recordar que el verano pasado Mónica Farro dejó su huella imborrable en Mar del Plata, cuando brilló como protagonista de la obra El Plan en el Teatro Santa Fe. Rodeada de un elenco de talento y experiencia, compartió escena con Alejandro Müller, Alfonso “Chiqui” Abecasis y Kitty Locane, en una producción que conquistó al público desde su estreno.

El debut en ese momento fue, en palabras de Farro, “increíble”. A través de sus redes sociales, la actriz agradeció la cálida recepción del público marplatense: “Gracias a todos por el cariño, ojalá puedan acompañarnos toda la temporada en Mar del Plata, los esperamos. Feliz de estar en MDQ con esta producción maravillosa”. Aquella noche, la sala estuvo repleta y el aplauso cerrado del público selló un estreno soñado para la uruguaya. Un eco que espera que resuene en la sala de Buenos Aires, mientras afronta su inconveniente de salud como acostumbra a hacerlo: con espíritu guerrero.