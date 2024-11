La provocativa respuesta de Mauro Icardi tras los rumores de desalojo de su casa de Nordelta

Ana Rosenfeld habló sobre las actitudes de Mauro Icardi contra Wanda Nara

Con cada respuesta, reacción o incluso posteo, la tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara aumenta provocando que el conflicto alcance nuevos límites. En ese marco, las versiones de que el futbolista podría ser desalojado de la casa de su expareja, en el barrio privado de Santa Bárbara, comenzaron a crecer. Como si fuera poco, en ese contexto, la conductora publicó en su cuenta de Instagram una foto junto a su pareja, L-Gante, con un romántico mensaje. Así las cosas, la figura del Galatasaray reaccionó a través de sus redes sociales al publicar una provocativa foto.

Desde su llegada a Argentina, y tras el inicio del conflicto, el lugar de residencia de Icardi fue uno de los puntos más polémicos. En ese marco, la cantante le prestó ese domicilio a su exmarido para que permanezca durante unos días tras su llegada al país. Luego de su lesión en su rodilla derecha, el delantero tenía previsto viajar a Turquía para llevar adelante su recuperación, sin embargo, en los últimos días cambió de opinión, lo que generó un enfrentamiento.

Patrulleros ingresaron al barrio privado donde se encuentra Mauro Icardi (Captura Tv)

Mientras tanto, bajo el cielo celeste, sentado al borde de la pileta de la casa, el futbolista compartió una historia en la que se lo veía absolutamente relajado con un mate en su mano. “La paz tiene aroma a yerba”, escribió el deportista junto a un emoji de una cara y de la infusión mencionada. Minutos antes, Ana Rosenfeld se había expresado sobre la situación que vivía su clienta y de las actitudes de su expareja. “Acaba de llegarnos un escrito donde él manifiesta a través de nuestras apoderadas que se va a operar en la Argentina y que necesita de ocho meses para la recuperación. Lo dice textual en el documento”, comentó la abogada en diálogo con DDM (América).

Luego, la letrada fue consultada respecto a la supuesta denuncia por violencia que había hecho Nara contra Icardi. “A mí no me consta. En ningún momento Wanda me habló de violencia física, me habló de muchas situaciones muy delicadas en el comportamiento de Mauro respecto a ella, pero nunca me habló de nada que yo pudiera deducir físicamente como golpe o atadura o algo por el estilo. Si es que hay algo más, no me lo contó todavía, no salió a la luz. O sea que no lo puedo decir”, afirmó.

La reacción de Mauro Icardi en redes sociales (Foto: Instagram)

Durante este martes, Rosenfeld también había opinado sobre la estrategia legal que utilizaba Icardi. Según la abogada de la empresaria, el futbolista y su equipo legal buscaban dañar la imagen pública de la conductora de Telefe. “Yo veo que hay mucha especulación acerca de si hubo violencia, cuál fue la causal de por qué se lo excluyó del hogar. Son muchas las cuestiones, pero estoy hablando en Tribunales”, declaró la profesional al programa Socios del espectáculo que se emite El Trece.

Hasta el momento, el caso incluye acusaciones sobre la jurisdicción del divorcio, filtraciones de videos privados y una estrategia, según Rosenfeld, destinada a cambiar la narrativa pública. “Nada de lo que se presentó hasta ahora me motiva a pensar que haya una opinión que la Justicia vaya a considerar diferente a la que estoy planteando”, afirmó la abogada.

La policía se encontraba en el barrio privado donde vive Mauro Icardi (Captura Tv)

En medio del escándalo, uno de los episodios más polémicos fue la exclusión del futbolista del hogar que compartían en el Chateau Libertador. A raíz de este hecho, las tensiones escalaron cuando la conductora visitó la casa de Santa Bárbara, donde se había instalado Icardi, y se viralizaron videos de grabaciones mutuas realizadas por ambos.

Sobre la difusión de este material, Rosenfeld fue tajante en su crítica al equipo que representa legalmente a Icardi. “Me parece que está habiendo un juego mediático, que a mí personalmente me preocupa porque no es lo que estamos haciendo con Wanda”, comentó. La abogada cuestionó el uso de los videos en redes sociales, acusando a la defensa de Icardi de manipular la opinión pública: “Lo hizo para manejar la cuestión desde lo legal y no mostrando videítos que cambian la imagen mediática del caso”.

En un intento por humanizar la situación de su representada, Rosenfeld habló sobre el estado emocional de Wanda durante estos episodios. “Yo le veía los ojitos a Wanda… la risita era nerviosa, estaba viviendo un mal momento”, expresó, intentando contrarrestar la narrativa de provocación que algunos sectores mediáticos han atribuido a la conductora.