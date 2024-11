El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli a su hija Juana por su cumpleaños: “Mi corazón se siente muy orgulloso de vos”

Para Marcelo Tinelli, sus hijos siempre fueron una prioridad y una fuente de profunda emoción. Este jueves, el conductor de televisión compartió un conmovedor mensaje para celebrar los 22 años de su hija menor, Juanita Tinelli, en el que no solo expresó su amor y orgullo, sino que también le brindó un consejo inspirador. La publicación, cargada de cariño, rápidamente captó la atención de sus seguidores y mostró el costado más sensible de la figura de la televisión.

En sus redes sociales, Tinelli no ocultó su emoción al dedicarle unas sentidas palabras a Juanita. “Feliz cumple amor de mi vida. Mi Pebe, mi hija amada, mi escorpiana con carácter, mi dulce Jua. Quiero que seas muy feliz siempre. Mi corazón se siente muy orgulloso de vos”, escribió en la publicación, acompañada de imágenes que celebran momentos especiales de la joven.

Además de expresar su amor incondicional, Marcelo destacó la personalidad de su hija, refiriéndose a su carácter fuerte y dulce. Este detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes entusiastas.

El posteo incluyó un consejo especial que reflejó la filosofía de vida del conductor: “Si un día alguien te dice que no vas a lograr lo que te proponés, no lo escuches, y demostrales lo contrario”. Con estas palabras, Marcelo alentó a Juanita a seguir sus sueños sin importar las críticas o los obstáculos, un mensaje que muchos interpretaron como una lección valiosa tanto para su hija como para quienes lo siguen en redes.

En su publicación, Tinelli también elogió la determinación de Juanita para perseguir sus objetivos: “Si hay algo que admiro de vos es tus ganas de encarar cada sueño que tenés. Que tengas un hermoso día y una vida llena de amor. A tu lado siempre”.

Juanita es la menor de las hijas mujeres de Tinelli y supo construir su propio camino en el mundo artístico, desarrollándose como modelo. A lo largo de los años, demostró una comprensión única del medio en el que se mueve su padre. “Qué lindas palabras Pa. Te amo con cada partícula de mi corazón”, fue la emotiva respuesta de Juanita al comentario de su padre, demostrando la cercanía y el cariño que los une. En menos de 24 horas, la publicación de Tinelli acumuló más de 70 mil me gusta y cientos de mensajes, tanto de seguidores como de figuras del espectáculo, quienes no dudaron en felicitarla y elogiar las palabras del conductor. Este tipo de gestos no son nuevos en la vida pública de Tinelli, quien utiliza frecuentemente sus redes para compartir momentos familiares y expresar su amor por sus hijos.

Mercelo Tinelli y su hija Juana

Cabe destacar que Marcelo Tinelli dejó en claro en múltiples ocasiones que, a pesar de su intensa vida profesional, su familia ocupa un lugar central en su vida. A finales de junio, padre e hija habían compartido en redes sociales un divertido momento previo a la Copa América que se disputaba en Estados Unidos. Con el objetivo de descontracturar los nervios antes del encuentro, ambos se sometieron a un divertido challenge.

Padre e hija debían responder un cuestionario sobre quién era más inteligente, divertido, gracioso, ordenado y hasta dormilón. “Tag del papá”, se escuchó decir a la voz robótica de la aplicación luego de que Juanita iniciara el desafío. La primera pregunta fue: “¿Quién es más inteligente?”. Sin dudas, Juanita señaló a su padre, al tiempo que la figura de la televisión también se señalaba. Luego, la voz preguntó: “¿Quién es más divertido?”. Esta vez, Marcelo apuntó a su hija, mientras ella coincidió con la elección de su padre.

La siguiente encuesta fue: “¿Quién es más gracioso?”. Al igual que la vez pasada, Juanita se señaló y su padre la siguió. “¿Quién se pedorrea más?”, fue la siguiente ronda. Sin embargo, lejos de coincidir como en las últimas oportunidades, esta vez cada uno se señaló a sí mismo, causando la risa de ambos. Comenzando la segunda parte del challenge, la voz preguntó: “¿Quién es más ordenado?”. Nuevamente, padre e hija no coincidieron y se eligieron a sí mismos por sobre el otro. “¿Quién es más trabajador?”, fue la siguiente instancia. Ahora sí, Marcelo alzó la mano como el más trabajador y su hija lo siguió. En la pregunta opuesta, la voz robótica preguntó: “¿Quién duerme más?”. A lo que la joven se señaló mientras su padre coincidía.

Entre las últimas tres preguntas, padre e hija tuvieron que responder: “¿Quién se levanta más temprano?”. Sin dudarlo, el conductor se apuntó con el dedo, mientras Juanita hizo lo mismo. “¿Quién es más cariñoso?”, fue la siguiente consulta. En esta ocasión, cada uno se eligió a sí mismo como el más cariñoso, marcando la diferencia de opinión. Por último, la voz indicó: “¿Quién se enoja más?”. Entre acusaciones cruzadas, Tinelli y su hija finalizaron el challenge riéndose y apuntándose mutuamente.