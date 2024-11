La tristeza de Marcelo Tinelli y su hija Mica por la pérdida de su mascota: “Una parte mía se fue con vos”

El conductor y su hija se despidieron de una de las queridas mascotas de la familia (Instagram)

La pérdida de una mascota es una de las experiencias más dolorosas para cualquier familia, y la de Marcelo Tinelli no es la excepción. En las últimas horas, tanto el conductor como su hija mayor, Mica, compartieron en redes sociales su tristeza tras el fallecimiento de León, un pequeño perro que los había acompañado durante años y que ocupaba un lugar especial en el corazón de toda la familia.

Para la empresaria, León era más que una mascota: era un compañero fiel desde su infancia. En una emotiva publicación en sus historias de Instagram, la diseñadora expresó: “León, hoy una parte mía se fue con vos. Te amo para siempre”, junto a una imagen en la que aparece abrazando al pequeño can de pelaje blanco. Acto seguido, el presentador se sumó al triste momento y realizó su propia despedida con un mensaje cargado de emociones.

“Adiós Leoncito hermoso. Dulce y cariñoso como pocos. Pienso que te tuve en un bolsillo del saco en Videomatch y ahí Mica se volvió loca por vos y te pidió”, recordó, respecto a cómo llegó el animal a la vida de su hija, junto a una foto suya mirando hacia la cámara y con la lengua fuera por el costado de su mandíbula. “Volá bien alto. Te vamos a extrañar mucho todos en esta familia”, cerró Tinelli, quien no dudó en dejar en claro el vacío que dejaba tras su partida terrenal y que, a la par, dejó dolidos a varios allegados a su entorno, entre ellos el astrólogo y amigo de la diseñadora de moda, Waldo Casal, que se sumó a las condolencias por la muerte de la mascota.

La primogénita del conductor, Mica, se despidió de su amada mascota

Esta no es la primera vez que Marcelo atraviesa la pérdida de una mascota querida. En octubre de 2023, el productor también despidió a París, una perrita que había estado a su lado por casi una década. En aquella ocasión, compartió un video en el que sostenía a su amiga canina en sus brazos y le agradecía por el amor incondicional que le brindó a lo largo de casi dos décadas: “Hoy me toca despedir a mi amada perrita París, que ya no da más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados”, escribió en ese entonces.

Además, agradeció a Patricia Barahona, quien había cuidado de ella en sus últimos años de vida, y rememoró los momentos hermosos que la perra compartió con él y los miembros de su familia. “Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a Paula Robles, Micaela Tinelli, Candelaria Tinelli, Francisco Tinelli y Juanita Tinelli. La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, explicó en ese entonces.

El dolor de la pérdida de León también fue compartida por Marcelo en sus redes

Sin embargo, esto no lo imposibilitó de continuar compartiendo amor por los animales. Esto llevó a que en septiembre pasado sumara un nuevo miembro a su clan: un mastín tibetano que llegó a su vida cuando apenas tenía 45 días. Esto fue compartido ante sus más de 14 millones de seguidores, quienes quedaron enternecidos con el cachorro. “Les presento a mi nuevo hijo, Bruno. Ya lo amo mucho”, mientras mostraba al perro en sus brazos. Con videos e imágenes, dejó en claro que este había encontrado un lugar especial en su hogar, donde incluso “invadía” la cama del animador y se ganaba su cariño con travesuras, entre ellas el robo de medias.

También se robó el corazón de su novia, Milett Figueroa, quien no dudó en retratar a la dupla ante la cámara. “Estoy enamorada”, escribió, junto a un emoji de corazón, y más tarde su pareja volvió a referirse al canino: “Quedate con quien te mire como lo hace Bruno”.

Marcelo Tinelli presentó a Bruno, el miembro canino de su familia y enterneció a sus fanáticos (Video: Instagram)