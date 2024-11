Instancias decisivas, llanto y emoción: quién fue la nueva eliminada de Bake Off Famosos

Eliana Guercio quedó eliminada de Bake Off Famosos: su llanto en la despedida (Video: Telefe)

La noche del lunes 18 de noviembre trajo una nueva despedida en el certamen culinario más popular de la televisión argentina, Bake Off Famosos. En el capítulo 27, la modelo Eliana Guercio tuvo que abandonar la competencia luego de un traspié en la prueba creativa “Texturas de chocolate”, una decisión que dejó emociones a flor de piel en la carpa del reality conducido por Wanda Nara.

Con solo cinco participantes en carrera y un repechaje programado para la noche del martes, la recta final del programa comienza a tomar forma, intensificando las expectativas por el premio mayor: 30 millones de pesos y el título de campeón de Bake Off Famosos.

La consigna del día era clara: preparar una torta, tarta o postre que incluyera tres texturas diferentes de chocolate. Según lo indicado por el jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y el chef francés Christophe Krywonis, los concursantes debían presentar un plato que combinara sabores contrastantes, con una decoración visualmente atractiva y un componente horneado.

Guercio, recordada por su espíritu competitivo y sus emocionantes intervenciones, decidió apostar por los brigadeiros, un postre brasileño nacido en la década de 1940 en Río de Janeiro. Sin embargo, lo que parecía una apuesta original terminó siendo un escollo decisivo.

Los brigadeiros que dejaron fuera de competencia a Eliana Guercio

Damián Betular, reconocido por su afilada crítica y su humor, fue el primero en probar los brigadeiros de Eliana. Con tono irónico, pidió disculpas al país vecino por la ejecución del postre y apuntó directamente a los puntos débiles de la propuesta. “El brigadeiro tiene que ser cremoso, con crocante por fuera. ¿Y la salsa? Ahí está el problema. No está líquida, está marrón y no me gusta”, comentó el pastelero, quien no dejó de valorar el esfuerzo de Guercio al reducir el tamaño de los dulces.

Por su parte, Maru Botana destacó la textura crocante, pero señaló que habría sido mejor incluir un contraste más fresco en el plato. El tercer miembro del jurado, Christophe Krywonis, coincidió en que el principal fallo fue la salsa, que no logró aportar el equilibrio deseado al postre.

A pesar de haber demostrado avances en las pruebas anteriores, como en la consigna de “la cuerda floja”, el desempeño de Guercio con los brigadeiros no fue suficiente para superar a Cande Molfese, quien también estuvo al borde de la eliminación. Finalmente, el jurado decidió que Eliana debía abandonar la competencia.

Eliana Guercio y Cande Molfese fueron las concursantes que quedaron en la cuerda floja

Visiblemente emocionada, la modelo y esposa del arquero Sergio “Chiquito” Romero no pudo contener las lágrimas. En un gesto conmovedor, pidió a su compañera que no llorara y expresó su gratitud por lo vivido en el programa: “Estoy muy feliz y súper agradecida. La pasé mil veces espectacular. Fue una experiencia hermosísima”, declaró entre sollozos, antes de recibir un cálido abrazo grupal de sus compañeros.

Eliana también recibió elogios de la conductora Wanda Nara, quien la describió como “una gran capitana que cualquiera desearía tener en su equipo”. Incluso Maru Botana no pudo contener la emoción al despedirla.

Por su parte, la modelo también utilizó sus redes sociales para expresarse al respecto. “Como les explico que soy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de participar en este programa tan hermoso”, comenzó diciendo Guercio a través de su cuenta de X (antes Twittee) y cerró: ”Me hizo muy feliz. Mis compañeros, el jurado, la produ, técnica. Todo fue mágico. En mi corazón por siempre. GRACIAS, gracias, gracias“.

Cami Homs se convirtió en pastelera estrella

En el mismo capítulo, Cami Homs volvió a brillar al ser elegida como la pastelera estrella de la jornada. Este nuevo logro consolida su posición como una de las favoritas para llegar a la final.

Con la salida de Eliana, los cinco participantes restantes que continúan en carrera son: Cami Homs, Cande Molfese, Mariano Iúdica, Nacho Elizalde y Verónica Lozano. Además, esta noche comenzará una nueva etapa de repechaje, en la que los eliminados tendrán una última oportunidad para regresar al certamen.

A medida que la competencia avanza, las tensiones aumentan entre los concursantes, quienes buscan consagrarse como el gran campeón de Bake Off Famosos. Más allá del codiciado título, el premio de 30 millones de pesos promete ser un incentivo crucial en esta recta final.