Emilia Mernes recordó sus mejores looks en los Latin Grammy 2024 y causó furor en las redes

Tras su paso por la gala de premios, Emilia compartió sus mejores cambios de looks a sus seguidores (Instagram)

La 25ª Entrega Anual de los Latin Grammy, celebrada el pasado 14 de noviembre en Miami, Estados Unidos, fue testigo de la impactante presencia de Emilia Mernes. No solo su llegada al evento no pasó desapercibida, sino también sus diferentes looks de aquella noche. En un momento crucial de su carrera, y en medio de rumores sobre su ruptura e infidelidad por parte de Duki, la artista argentina brilló tanto por su actuación como por su pasión por la moda para la ocasión.

A días del evento, Emilia decidió compartir una recopilación de sus vestuarios a través de sus redes sociales, bajo el título: “Semana de Latin Grammy”. Cada una de las imágenes dejó a sus seguidores asombrados, reafirmando su lugar como una referente de moda y estilo. En el evento, la cantante entrerriana mostró su faceta más audaz con un impresionante vestido violeta. El diseño, de transparencias estratégicas y cortes cruzados adornados con brillos plateados, realzó su figura con un aire glamoroso y sensual. Este atuendo llamó la atención de varios presentes, ya que se asemejaba al que utilizó en la tapa de su último álbum, .MP3.

Otra elección que no pasó desapercibida fue un vibrante conjunto en tonos lilas, compuesto por un top de lentejuelas con tiras cruzadas y una falda acompañada de botas cubiertas de plumas. En otro momento de la ceremonia, la intérprete de “La Original” fue un vestido verde esmeralda brillante de un solo hombro, con cortes asimétricos y una gran abertura lateral que le otorgó un toque de sofisticación contemporánea. Este look resaltó y capturó la atención de los flashes, consolidando su imagen en medio de sus colegas en el rubro de la música.

Con un looks similar al de la tapa de su disco, Emilia la rompió en la ceremonia de premiación

Las plumas acompañaron a la artista en uno de sus cambios de vestuario

En contraste, luego apostó por la sofisticación con un conjunto dorado de corte ajustado, adornado con aplicaciones metálicas que simulaban escamas. Este diseño decidió complementarlo con sandalias de tiras y accesorios minimalistas, confirmando su versatilidad al transitar entre diferentes estéticas.

Finalmente, para cerrar la noche en su punto máximo, Emilia deslumbró con un vestido largo dorado rosado cubierto de lentejuelas y terminado en plumas en el dobladillo. Este diseño glamoroso, propio de una diva, fue el broche de oro para una noche inolvidable, reafirmando su estatus como una de las artistas mejor vestidas del evento.

No solo los colores fuertes hicieron presencia en sus outfits, sino también los tonos claros y tranquilos

Emilia también se animó a un vestido verde esmeralda y con aberturas que hizo juego con sus ojos

En pocas horas, sus más de nueve millones de seguidores llenaron la sección de comentarios de halagos y celebraron su gran pasión por la moda. “Carísima, bebé”; “El vestido violeta le queda nivel diosa”; “Mi reina definitiva”; “Todos los outifts son icónicos”; “El verdadero qué mujer”; “Basta de romperla mujer. Sos la mina más hermosa”; “Sos de otro planeta”; “El escenario es tu lugar”; “La reina de Argentina”; “Dios es una mujer”; “No te cansás de deslumbrarnos, hermana”; fueron algunos de los tantos comentarios que dejaron entrever su gran cariño por la compositora, en especial en medio del tenso momento que atraviesa a nivel personal.

Cabe recordar que en los últimos días Mernes se volvió tendencia luego de que circularan versiones de infidelidad por parte de su novio. Luego de dos años de relación amorosa, la intérprete de “Noviogangsta” se encontró con los rumores y, si bien no realizó comentarios al respecto, intentó seguir su vida con normalidad y hasta continuó con sus compromisos laborales.

Como broche de oro, el vestido con cola de sirenas y plumas se robó la atención de sus fanáticos

Sin embargo, Emilia y el cantante fueron fotografiados juntos en el Piegari Ristorante, un reconocido restaurante argentino en Miami. Según el testimonio de una fan llamada Agustina Navarro que presenció el momento a Teleshow: “Me avisaron que estaban ahí. Yo estaba muy intensa con la relación y la ruptura. Fui corriendo desde mi trabajo y los esperé afuera”.

En medio de las versiones de separación e infidelidad, la pareja se mostró junta en un restaurante (Instagram)

“Estaban con un amigo y una amiga, compartieron plato y se sentaron uno al lado del otro. Si estuviesen mal, no se mostrarían juntos”, aseguró en alusión a lo que presenció en ese momento. Además, la joven sumó a este medio: “Para mí no están separados, pero bueno, quizás el Duki la está remando o ella lo perdonó. No sabemos si es verdad lo que pasó”.