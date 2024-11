La confesión de Mario Pergolini: "Fui el primer conductor de Pasión de sábado" (Video:La Divina Noche de Dante, El Trece)

En la carrera televisiva de Mario Pergolini como conductor y también como productor abundan los formatos rupturistas que marcaron un antes y un después en la pantalla chica. CQC, El Rayo, La TV Ataca, Algo habrán hecho, entre otros, son parte de la historia de nuestra televisión. Hombre del rock, sorprendió al revelar en La Divina Noche de Dante que fue el primer conductor de Pasión de Sábado, el ciclo que siempre fue referente de la cumbia en la Argentina.

“Muy poca gente sabe que yo fui el primer conductor de Pasión de Sábado”, contó el mismo en el programa de Dante Gebel. “¿El programa que condujo Hernán Caire?”, se sorprendió Gebel. “El primer conductor de un programa de bailanta fui yo. Necesitaba plata y me lo ofrecieron”, confesó, entre risas sobre el motivo por el que aceptó la propuesta que recibió a finales de 1989.

“Espero que no haya registro de eso”, bromeó, sobre el ciclo que creó Marcelo Serantoni y Roberto Fontana y que en años posteriores fue producido por los hermanos Adrián y Pablo Serantoni. “El primer lugar en donde salió fue Canal 13 con Serantoni. Renuncié en el primer programa de la vergüenza que me dio. No es que me da vergüenza, fue en aquel momento y para lo que yo representaba”, afirmó.

Mario Pergolini con Dante Gebel en La Divina Noche de Dante (El Trece)

“Dije ‘yo no tengo que estar acá, lo estoy haciendo por plata, soy un tarado’. ¿Cómo agarré esto? No es mi palo, nada. Y le dije ‘no vuelvo más’”, rememoró, sobre aquella única emisión que tuvo al frente del programa. “El tipo me dijo ‘pero hoy fue el primer programa’. ‘No vuelvo más’”, detalló, sobre su salida del proyecto.

“Hay poca gente que lo sabe. Empezó el programa en Canal 13. De ese me arrepiento”, señaló, para terminar contando otras de sus creaciones de las que hoy no se siente nada orgulloso. ”Tuve un par de programas que fueron muy malos. Turno tarde fue pésimo. Me echó a patadas Romay. Ahí me quedé sin trabajo y dije ‘no voy a laburar nunca más’”, contó, sobre el ciclo de 1994 que buscaba competir con Ritmo de la noche, el show que presentaba Marcelo Tinelli.

“¿En Turno Tarde hacían lo de las camisetas mojadas?”, lo interrumpió el conductor y abrió otro recuerdo que preferiría olvidar. “No, eso fue en Rock & Pop TV. Me arrepiento de eso también. Con Lalo Mir tirábamos a chicas a una pelopincho. Todo mal, sexista. No pasaría ni un segundo. Todo mal. Eso era Rock & Pop TV”, expresó, haciendo un mea culpa.

Mario Pergolini y el recuerdo de cuando condujo Pasión de Sábado: "Lo hice por plata, fui un tarado" (El Trece)

En el mismo ciclo Mario Pergolini recordó un incidente ocurrido en 1992 durante su programa La TV Ataca, cuando la banda francesa Mano Negra protagonizó un altercado en vivo que terminó con la intervención policial. Según relató, el tecladista de la banda, Tom Darnal, se levantó de su asiento gritando “¡La TV c’est de la merde!” y sacó un cuchillo, lo que generó caos en el estudio.

El incidente se produjo después de que el conductor les preguntó a los integrantes de Mano Negra sobre su género musical, lo que desencadenó una reacción violenta por parte de Darnal. La situación se agravó cuando intentó arrojar un monitor de televisión, lo que llevó a la intervención de las fuerzas de seguridad. Este episodio, que trascendió las fronteras argentinas, aparece en el documental sobre la banda francesa.

Pergolini, quien conducía el programa en vivo a medianoche, explicó que la banda había aceptado participar en el show a pesar de no ser habituales en televisión. Sin embargo, la ausencia de Manu Chao, uno de los miembros clave, y el ambiente relajado del programa, que incluía bebidas alcohólicas para los invitados, contribuyeron al desenlace inesperado.

“Pensé que iba a morir en televisor”, aseguró el conductor, divertido, al recordar el momento y cómo la policía revisó los camarines, lo que llevó a que varios integrantes del equipo tuvieran que declarar. Finalmente, fue Alejandro Romay, histórico propietario de Canal 9, quien intervino para resolver la situación y liberar a los detenidos.