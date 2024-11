El gesto del ex de Zaira Nara luego de que se confirmara la relación de Wanda y L-Gante

Jakob Von Plessen, la expareja de Zaira Nara, generó polémica en las redes

Desde su confirmación, el noviazgo entre Wanda Nara y L-Gante generó una ola de reacciones en redes sociales y en la familia de la conductora de Bake Off Famosos (Telefe). El día viernes por la mañana tuvo la primera audiencia para dar inicio a su divorcio de Mauro Icardi y en medio del revuelo causado por la relación entre los cantantes y la separación del futbolista, una inesperada acción de Jakob Von Plessen, expareja de Zaira Nara, encendió las redes sociales.

El licenciado en Agronomía, conocido por mantener un perfil discreto, generó controversia al dar “me gusta” a una publicación de Instagram que ironizaba sobre el romance de Wanda con el cantante. Esto fue en una publicación que hizo la cuenta conocida como Coherencia por favor, donde se mostraba a Zaira junto a su actual pareja, Facundo Pieres, elegantemente vestidos.

La imagen estaba acompañada de un texto sarcástico que decía: “Así como los ves, el domingo tienen que almorzar con L-Gante”. Este “like” fue interpretado como una burla indirecta a la familia Nara y, en particular, a la relación de Wanda, lo que desató especulaciones sobre el estado actual del vínculo de Von Plessen con la familia tras su separación de Zaira.

El gesto del ex de Zaira Nara luego de la confirmación de la relación de Wanda y L-Gante (Fuente: Instagram/juariu)

La influencer Juariu, famosa por su habilidad para detectar movimientos en redes sociales de celebridades, fue quien desveló el polémico “me gusta” de Von Plessen. A través de sus historias de Instagram, compartió una captura de pantalla que mostraba la interacción de Jakob con la publicación irónica de Coherencia por favor. “Chicos, el like. Pensé que era fake, pero no”, escribió la panelista de Corta por Lozano (Telefe), sorprendida por el gesto del ex de Zaira Nara.

Para confirmar la autenticidad del hallazgo, la joven oriunda de Tucumán buscó la publicación original y mostró nuevamente el “me gusta” en una segunda historia. “Fui a buscar la publicación original y el like está”, escribió junto a una segunda captura de pantalla. Esta acción alimentó el revuelo en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre las posibles intenciones detrás del gesto de Jakob y especularon sobre las tensiones familiares entre él y los Nara.

La influencer chequeó y el me gusta sigue estando en la publicación (Fuente: Instagram/juariu)

A pocos días del comienzo de la relación entre Wanda Nara y L-Gante, Nara opinó sobre el reciente romance de su hermana. Consultada en una entrevista por el programa Intrusos (América TV), la modelo compartió su perspectiva.

Con una actitud relajada, Zaira explicó que apoya y disfruta ver cómo Wanda vive estos momentos en Buenos Aires. “Celebro, acompaño. Estoy muy feliz de que mi hermana esté en Argentina, que se mande todas estas cosas todos los días. Está feliz. Lo bueno es que no me aburro, ¿entendés?”, comentó, reflejando una mezcla de entusiasmo y humor ante la situación. “¿Lo conociste a él?”, fue la pregunta de Alejandro Guatti, el cronista enviado por el programa conducido por Flor de la V. “¿A quién?”, fue todo lo que dijo la modelo y al escuchar el nombre del cantante de cumbia 420 dijo: “Sí, lo conocía. Lo conozco”.

Luego de hablar del vínculo de su hermana, pasó a hablar de la suya con Facundo Pieres, con quien se encuentra saliendo desde octubre del año 2023. “Estoy muy bien. El mundo del Polo me recibió con los brazos abiertos”, contó con soltura y bromeó sobre la posibilidad de tomar mates con Pampita, quien comenzó una relación con Martín Pepa, una figura enlazada a este deporte.