Wanda Nara terminó con los rumores sobre un posible embarazo de L-Gante y fue contundente

Wanda Nara respondió acerca de la posibilidad de estar embarazada de L-Gante

Frente a los intensos rumores sobre un supuesto embarazo, Wanda Nara terminó con los comentarios que se propagaron por los medios y las redes sociales. Este martes, la conductora de Bake Off Famosos (Telefe) se pronunció directamente sobre el tema. La respuesta de la empresaria llegó luego de que la periodista Juariu la contactó en busca de una confirmación.

A través de sus historias de Instagram, Juariu compartió la reacción de Wanda, quien afirmó de forma categórica: “El embarazo es mentira”. La empresaria relacionó el origen de los rumores con un comentario que realizó durante su participación en el reality de cocina, cuando bromeó acerca de su estómago. Según ella, esta broma pudo haber causado confusión, pero aclaró que no tiene ninguna relación con un embarazo real. Al respecto de la versión que señalaba una visita a una médica obstetra, la novia de L-Gante negó completamente la veracidad de esa noticia. “Es un disparate; no entiendo de dónde salió esa información. Nada que ver, todo eso es mentira”, aseguró enfática.

Juariu contó lo que le dijo Wanda Nara sobre la posibilidad de estar embarazada (Instagram)

Wanda Nara negó rotundamente estar embarazada (Instagram)

Cómo surgieron las especulaciones de embarazo entre Wanda y L-Gante

Wanda Nara y L-Gante en Brasil: la particular coincidencia con Mauro Icardi

El rumor de que Wanda Nara estaría esperando un hijo con el cantante L-Gante comenzó a circular en cuestión de días. Todo surgió cuando la pareja realizó una escapada a Brasil y se publicaron fotos que, para algunos, son pruebas de una relación cada vez más sólida. Estas imágenes y la convivencia compartida en las redes junto a Jamaica, la hija del cantante de cumbia 420, provocaron que muchos especularan sobre la posibilidad de que la pareja estaría esperando un hijo. Los rumores aumentaron cuando Pepe Ochoa, panelista de LAM, afirmó que Mauro Icardi –expareja de Wanda– contactó en dos ocasiones a una médica obstetra, convencido de que la empresaria estaría embarazada. “Está recontra confirmado. Mauro llamó en dos ocasiones a una médica obstetra porque está convencido de que Wanda estaría esperando un hijo de L-Gante”, aseguró.

Además del supuesto embarazo, los rumores tomaron otra dirección debido a la situación de salud que Wanda atraviesa en este momento. Por un lado se plantea que la empresaria podría no estar en condiciones de gestar debido a las complicaciones médicas que enfrenta en los últimos meses. Esta teoría refuerza el escepticismo inicial sobre el rumor de embarazo, ya que para muchos, Wanda Nara no tendría la capacidad de llevar adelante una gestación. Sin embargo, fuentes cercanas a la mediática aclaran que, si bien la hermana de Zaira Nara lidia con cuestiones de salud, esto no sería un impedimento definitivo para que se convierta en madre en el futuro, si así lo decide.

El silencio de Wanda Nara con respecto a la posibilidad de estar embarazada aumentó la intriga y fomentó nuevas especulaciones sobre su relación con L-Gante

En tanto, Yanina Latorre, reconocida por su acceso a información exclusiva, reveló en LAM (América) que ella suele mantener conversaciones directas con Wanda y, que en este caso, la contactó para confirmar o desmentir el rumor. Según Latorre, le preguntó si efectivamente acudió a una consulta con una obstetra. “Yo le pongo acá (por el celular) ‘¿vos fuiste a una obstetra?’ Me pone ‘mmmm, no’”, relató la esposa de Diego Latorre sobre el intercambio con la empresaria. Más adelante, contó que cuando le agregó más preguntas, mencionando que recibió información sobre una consulta médica, en ese momento Wanda respondió con un intrigante “¿embarazo?”. La panelista comentó que al consultarle directamente si estaba embarazada, la conductora dejó de responderle. En esos instantes, ese silencio aumentó las sospechas en el entorno de la empresaria, y para muchos, reforzó la posibilidad de un embarazo. Las interpretaciones de personas cercanas, combinadas con el silencio de Wanda en algunos momentos claves, mantuvieron la intriga y fomentaron nuevas especulaciones sobre su relación con L-Gante.