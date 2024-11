El doloroso mensaje de Silvina Escudero en medio del conflicto con su hermana: “Me enseñó que no necesito a nadie”

Silvina Escudero habló del conflicto con su hermana, Vanina

Desde hace un tiempo, la relación entre las hermanas Silvina y Vanina Escudero atraviesa una etapa de tensión. Si bien en otras épocas compartieron proyectos laborales, hoy el vínculo parece haberse fracturado, al punto que ambas decidieron distanciarse. Mientras Vanina, de perfil reservado, optó por el silencio, Silvina había expresado su dolor públicamente en el programa Cantando 2024 (América). En ese marco, este martes la participante del certamen utilizó sus redes sociales para publicar una llamativa indirecta hacia la pareja de Álvaro Navia.

“La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie”, escribió Silvina Escudero en una historia de Instagram, generando una fuerte reacción entre sus seguidores. La frase, cargada de significado, fue interpretada por muchos como una clara referencia a su conflicto con su hermana Vanina. Sin dar más explicaciones, Silvina dejó entrever la profundidad de la ruptura y el proceso personal que atraviesa en medio del distanciamiento con su hermana.

Silvina Escudero publicó un llamativo mensaje por el conflicto con su hermana, Vanina (Foto: Instagram)

En ese marco, la bailarina volvió a manifestarse al ser consultada por el equipo de LAM (América). Todo comenzó cuando el periodista le preguntó a Silvina qué opinaba sobre el conflicto entre Denise Dumas y Vanina por el madrinazgo de su hija. “Trato de no opinar, es un tema triste para mí el hecho de hablar de mi hermana. Trato de abstenerme de eso. La nena eligió quién quiere que sea la madrina. Es la decisión de un niño, lamento el dolor pero si tu hija te dice algo, ¿vos vas a obligarla a hacer otra cosa?. Son realidades de la vida, la vida no es rosa, en mi momento bastante no rosa es”, comentó la participante.

Al ver la actitud de Escudero, el periodista le consultó si la relación con su hermana había empeorado. “No cambió nada, no hice ningún comentario de más ni de menos. Hace meses que digo lo mismo. Estoy hecha con...”, disparó la integrante del certamen de canto. Fue entonces cuando el comunicador quiso saber si Vanina sabía que ella se sentía así. “No sé, ni idea. Cada cual hace lo que quiere. Nunca voy a contar nada, porque no tengo ganas de decir nada fuera de lugar, por eso no cuento ni el por qué ni si está bien o mal. Ni adelante de cámara ni afuera”, sentenció Silvina.

Silvina Escudero habló de su pelea con su hermana Vanina: "Mi amor hacia ella está intacto"

A principios de octubre, la participante del Cantando 2024 había respondido con sinceridad cuando le preguntaron por sus sentimientos hacia su hermana. Segundos después de que llegó a la pista, desde el sector del streaming, Mariano de la Canal le consultó por la pelea con su hermana Vanina.

En ese instante, la cara de la bailarina cambió por completo. “No sabría qué decirte”, fueron sus primeras palabras, pero luego, cuando el mediático insistió con que si el tema del distanciamiento familiar habría sido por su emprendimiento de trajes de baño, Escudero lo frenó ante el comentario de Dente que le dijo que estaba muy enojada. “Puedo no estar de acuerdo en muchas cosas con mi hermana, pero el amor siempre va a estar intacto”, había dicho tajante. “Básicamente es la madre de las dos personas que más amo en el mundo, que son mis sobrinos, así que ustedes saben lo importante que es mi familia para mí”, continuó.

Silvina y Vanina Escudero, en el último verano de Punta del Este

En ese momento, Marcelo Polino tomó la palabra. “Amás a tu familia, pero ahora hay un impasse. ¿Está distanciada la relación?”, quiso saber el miembro del jurado. “La verdad es que no sé qué decirte. No vino a mi cumpleaños. Por supuesto que yo la invité, siempre, es mi hermana, patenté la frase: ‘Amo bailar, amo a mi hermana, amo a Mulata’. Y por toda la eternidad”, afirmó dirigiéndose a Polino.

Acto seguido, el periodista de espectáculos le preguntó si Vanina está dolida por alguna actitud suya. “Me parece que ella puede hablar y decir lo que le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos, mi familia es lo más importante para mí, en mi vida, y eso va a ser siempre así”, aseguró.