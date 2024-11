Álvaro Navia se metió en la polémica entre Vanina Escudero y Denise Dumas: “No me gustó que hable de mi hija”

Alvaro Navia se metió en la polémica entre Vanina Escudero y Denise Dumas: "No me gustó que hable de mi hija" (Video: Intrusos, América)

En el mediodía de este lunes, en Intrusos, (América), Álvaro Navia se pronunció sobre el conflicto con Denise Dumas a raíz de la decisión de apartarla del madrinazgo de su hija Joaquina. El humorista expresó su incomodidad por el hecho de que la conductora hablara del tema en televisión. Aunque afirmó comprender el dolor de Denise, sostuvo que “esas cosas no se hablaban en público”. “Nosotros la queríamos a Denise. Joaquina, para ella, seguía siendo su madrina”, aseguró Navia, subrayando la importancia del vínculo que tenían.

El actor explicó que él y su esposa, Vanina Escudero, tomaron la decisión de cambiar el madrinazgo debido a la dificultad de mantener una relación fluida con Denise, ya que su familia residía en Uruguay y la conductora en Argentina. “Estábamos en pandemia. Nosotros estábamos viviendo en Uruguay. Denise no podía ir nunca y nosotros estábamos allá viviendo”, explicó. Según Navia, ambos pensaron que Denise comprendería la situación: “Pensamos con Vanina que Denise lo iba a entender porque ella es mamá”.

El conflicto se generó cuando la pareja decidió que los nuevos padrinos de Joaquina serían personas con quienes la niña tuviera una relación cercana y cotidiana. “Le explicamos, ‘nos pasa esto. Joaquina tiene seis años, la tenemos que bautizar y vos estás en Argentina, nosotros estamos acá”, detalló Navia sobre lo que le explicaron en aquel momento. Sin embargo, la conductora se enteró del cambio sin previo aviso y expresó su malestar, mencionando que hubiera preferido una conversación anticipada.

Así fue como hace unos días, Denise hizo público sus sentimientos y manifestó tristeza ante la decisión de Vanina y Álvaro. Ella comentó que le hubiera gustado que el asunto se manejara de otra forma. “Obviamente, era un dolor enorme. Era como ‘guau’, un dolor grande para mí”, expresó cuando contó que se enteró del bautismo un día antes de la ceremonia y sin haber sido incluida en el evento. “Nos merecíamos esa charla, por lo menos para no verlo en las fotos después”, afirmó, mostrando su incomodidad por la situación. Respecto a su relación con Escudero, su amiga relató que “optó por mantener una buena relación, pero con distancia”.

Denise Dumas reaccionó a la decisión de Vanina Escudero de sacarle el madrinazgo de su hija

“A Vanina hace bastante que no la veo, mucho. Después de la pandemia, creo que hace años. No hablamos hace ya tiempo”, comenzó diciendo Denise, quien reconoció el distanciamiento. “Me sacó el madrinazgo y no sé si tenemos diferencias, son decisiones. Ellos estaban viviendo allá en Uruguay y en ese momento de la pandemia no se podía viajar. Cada uno elige lo que cree que es lo mejor para su hijo. Decidieron elegir como padrinos a sus papás, que tienen una relación más cotidiana”, se explayó Dumas, mostrándose visiblemente dolorida.

Cabe recordar que el alejamiento de Denise no fue el único conflicto que enfrentó Vanina Escudero en ese período. La bailarina también atravesó una pelea con su hermana Silvina, con quien trabajaba en un emprendimiento conjunto de trajes de baño. Según la información que brindó Fernanda Iglesias en LAM (América), Vanina se retiró del negocio debido a la dificultad de compaginar sus responsabilidades familiares. Esta decisión generó tensiones entre ambas hermanas, que quedaron en evidencia durante el cumpleaños de Silvina, cuando Vanina no la saludó en redes sociales. “No me saludó ¿qué querés que haga? Si ella no me quiso saludar en redes sociales, no podía hacer nada”, expresó la participante del Cantando 2024 al respecto.